Argentina y Colombia buscarán el primer triunfo sudamericano en el Mundial

Ninguna selección sudamericana pudo celebrar en su estreno en la Copa del Mundo 2026. Tras la primera presentación de Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay, la región acumula dos derrotas y dos empates, dejando pendiente la participación de Argentina y Colombia en la fase de grupos.

La jornada comenzó con la dura caída de Paraguay ante Estados Unidos por 4-1 en el Grupo D. Posteriormente, Brasil igualó 1-1 frente a Marruecos en el Grupo C, resultado que le permitió sumar su primer punto, aunque sin lograr imponer su favoritismo.

Ecuador tampoco pudo arrancar con el pie derecho y perdió por la mínima diferencia (1-0) ante Costa de Marfil en el Grupo E. Más tarde, Uruguay rescató un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el Grupo H, evitando una nueva derrota para los representantes sudamericanos.

Con estos resultados, Sudamérica aún no conoce la victoria en el inicio del Mundial. Las esperanzas de romper la racha recaen ahora en Argentina y Colombia, que debutarán en los próximos días.

La selección argentina tendrá su estreno este martes frente a Argelia por el Grupo J, mientras que Colombia hará su presentación el miércoles ante Uzbekistán en el Grupo K. Ambos equipos buscarán darle a la Conmebol su primer triunfo en la máxima cita del fútbol mundial.

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