¿Por qué no juega Neymar? La razón de su baja ante Marruecos

Brasil debuta en el Mundial 2026 sin una de sus principales figuras. Neymar quedó fuera del partido frente a Marruecos debido a una lesión en la pantorrilla derecha, pese a haber sido incluido en la convocatoria de última hora por el técnico Carlo Ancelotti.

El delantero de Santos FC regresó recientemente a la Selección de Brasil tras más de dos años de ausencia, luego de superar una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023 durante un encuentro de Eliminatorias ante Uruguay. Sin embargo, una nueva molestia física complicó su preparación para la Copa del Mundo.

Foto: EFE

Neymar se incorporó a la concentración de la Canarinha con la lesión ya diagnosticada, situación que incluso puso en duda su presencia en la lista definitiva. A pesar de ello, Ancelotti decidió mantenerlo en el plantel con la expectativa de que pueda recuperarse en los próximos días.

“Está trabajando muy fuerte para recuperarse lo antes posible. La expectativa es que se sume al grupo la próxima semana”, señaló el estratega italiano en la previa del encuentro.

Según el cuerpo técnico brasileño, el atacante no estaba en condiciones de iniciar el compromiso frente a Marruecos y su regreso podría producirse en la segunda fecha de la fase de grupos, cuando Brasil enfrente a Haití. Incluso en ese escenario, se prevé que comience el partido en el banco de suplentes mientras recupera ritmo de competencia.

La ausencia de Neymar marca uno de los temas más destacados en el estreno de Brasil en el Mundial, torneo que podría representar la última oportunidad del astro de conquistar el título más importante del fútbol internacional.

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