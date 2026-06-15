Uruguay rescata un empate frente a Arabia Saudita (1-1) gracias a un gol agónico de Maximiliano Araújo

El duelo entre las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay terminó igualado 1-1 en el estadio de Miami. Los combinados nacionales marcaron 1 gol por lado gracias a Abdulelah Al Amri (39' 1T) y Maximiliano Araujo (34' 2T).

Uruguay buscó más que su oponente y tuvo varias oportunidades con 27 tiros, pero no fue su día: 21 fueron al arco y 5 terminaron afuera.

El mejor jugador del partido fue Mohammed Alowais. El portero de Arabia Saudita se lució al atajar 12 disparos y dar 16 pases correctos.

Maximiliano Araujo fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Uruguay marcó 1 gol y dio 16 pases correctos y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Arabia Saudita, Georgios Donis, propuso una formación 4-4-2 con Mohammed Alowais en el arco; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri y Moteb Al Harbi en la línea defensiva; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari y Salem Al Dawsari en el medio; y Musab Al Juwayr y Firas Al Buraikan en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marcelo Bielsa salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Fernando Muslera bajo los tres palos; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathí­as Olivera y Matías Viña en defensa; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araujo en la mitad de cancha; y Darwin Núñez y Federico Viñas en la delantera.

Maurizio Mariani fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Miami.

El próximo partido de Arabia Saudita en el Mundial será ante España, mientras que Uruguay enfrentará a Cabo Verde en el estadio Miami.

Mira la programación en Red Uno Play