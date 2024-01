Se fue a Argentina para trabajar como albañil y terminó jugando en primera división

Argentina

Es la historia de un joven soñador, que a sus 22 años decidió dejar su país en busca de mejores condiciones de trabajo, en 2016 había obtenido empleo en un edificio para realizar trabajos de construcción y pintura, pero por azares del destino, formó parte de un equipo barrial donde pudo mostrar todo su talento.

Samuel Portillo conocido como “samu”, en 2017 empezó a jugar en la Liga Platense, y debido a su gran desempeño logró que en 2019, lo invitaran a jugar en Villa San Carlos, allí fue donde pudo ascender de categoría.

En 2021, logró ingresar al Riestra, aunque inicialmente en calidad de préstamo, posteriormente logró quedarse en el equipo como jugador titular; en 2023 ingresó al conjunto del Bajo Flores y ahora busca subirá aun más.

“Samu” es de nacionalidad paraguaya, oriundo de Itauguá y es un ejemplo de que los sueños se pueden conseguir con mucha constancia y dedicación.

“Los primeros meses me costó mucho. Y me sigue costando un poco. Lo físico no me cuesta, lo banqué bien, pero lo táctico me cuesta, a veces le digo a los profes que me expliquen dos veces. Como no tengo Inferiores, y recién empecé a jugar en cancha de 11 a los 18 años en Paraguay, hay cosas que me cuestan” contó Samuel.