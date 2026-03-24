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De la elegancia de Messi al estilo urbano: los looks de la Albiceleste en Argentina

La Albiceleste llegó al predio de la AFA para sus amistosos ante Mauritania y Zambia, y además de su fútbol, los jugadores llamaron la atención por sus estilos, que mezclan elegancia, looks urbanos y detalles de lujo.

Martin Suarez Vargas

24/03/2026 19:11

Lionel Messi y Julián Álvarez llegando a Ezeiza. Foto: redes sociales.
Argentina.

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La selección argentina comenzó a reunirse en el predio de la AFA de cara a sus próximos amistosos ante Mauritania y Zambia, y como ya es costumbre, la llegada de los futbolistas no pasó desapercibida, no solo por lo deportivo, sino también por sus estilos fuera de la cancha.

Lionel Messi fue uno de los más observados. El capitán optó por un look sobrio y elegante, vistiendo un traje negro combinado con una camiseta blanca y zapatillas, mostrando una imagen más clásica de lo habitual.

Lionel Messi. Foto: redes sociales.

En contraste, Franco Mastantuono apostó por un estilo urbano, con jean holgado, camiseta blanca y una chaqueta de cuero oversize, acompañado de zapatillas modernas que reflejan tendencias actuales.

Chiqui Tapia presidente de AFA saludando a Franco Mastantuono. Foto: redes sociales.

Otros jugadores también marcaron presencia con combinaciones que mezclaron comodidad y lujo. Giuliano Simeone eligió un conjunto deportivo acompañado de accesorios de alta gama, mientras que Julián Álvarez se inclinó por un guiño a la selección con una prenda celeste y blanca de estilo retro.

Giuliano Simeone. Foto: redes sociales.

Julián Álvarez y Nahuel Molina llegando a Ezeiza. Foto: redes sociales.

Por su parte, Valentín Barco y Marcos Acuña combinaron atuendos deportivos con detalles de marcas exclusivas, al igual que Gerónimo Rulli, quien destacó con tonos neutros y accesorios de lujo.

Valentín Barco. Foto: redes sociales

Marcos Acuña. Foto: redes sociales.

Gerónimo Rulli. Foto: redes sociales.

Así, entre prendas casuales, outfits elegantes y complementos de alto nivel, los campeones del mundo volvieron a captar miradas, demostrando que su estilo también juega un papel fuera del campo.

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