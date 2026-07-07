Erling Haaland: 10 datos que pocos conocen del goleador que asombra al mundo

Erling Haaland se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026, pero detrás del goleador noruego existe una historia llena de curiosidades: antes de romper redes en los grandes estadios, soñaba con la fama desde otra faceta, llegó a grabar una canción de rap y hasta imaginaba una vida tranquila lejos del fútbol.

El delantero de Noruega, que brilló con dos goles ante Brasil en el torneo, volvió a estar en el centro de atención no solo por sus actuaciones deportivas, sino también por su particular personalidad.

Estos son 10 datos curiosos de Erling Haaland:

1. Fue rapero antes de ser una estrella mundial

A los 16 años, Haaland formó parte de un grupo llamado Flow Kingz junto a sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg.

El proyecto nació como una diversión entre amigos durante su etapa en las divisiones juveniles de Noruega. Grabaron una sola canción, “Kygo Jo”, cuyo video años después se volvió viral y superó los millones de reproducciones en plataformas digitales.

Aunque nunca pensó en dedicarse a la música, aquella experiencia quedó como una de las historias más llamativas de su adolescencia.

2. Nació en Inglaterra, pero eligió representar a Noruega

Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en la Premier League.

Por su lugar de nacimiento pudo haber elegido defender a Inglaterra, pero decidió representar a Noruega, país donde creció y desarrolló su carrera futbolística.

3. Su padre también jugó un Mundial

Alf-Inge Haaland fue futbolista profesional y participó con Noruega en el Mundial de 1994, donde incluso enfrentó a Brasil en la fase de grupos.

Décadas después, su hijo se convirtió en el nuevo símbolo del fútbol noruego.

4. Es el máximo goleador histórico de Noruega

Haaland superó una marca que parecía imposible de romper. Antes de él, el máximo goleador de la selección noruega era Jørgen Juve, con 33 tantos registrados entre 1928 y 1937.

El delantero del Manchester City F.C. se transformó en el máximo artillero de su país y continúa ampliando su registro.

5. Marcó nueve goles en un solo partido

Uno de sus récords más sorprendentes ocurrió en el Mundial Sub-20 de 2019, cuando anotó nueve goles en la victoria de Noruega frente a Honduras.

Esa actuación le permitió quedarse con la Bota de Oro del torneo juvenil.

6. Tiene una dieta de miles de calorías al día

Para sostener su potencia física, Haaland sigue una estricta alimentación. Según entrevistas, consume entre 5.000 y 6.000 calorías diarias con alimentos como carne, pescado, huevos y productos naturales.

El delantero asegura que busca una dieta basada en alimentos poco procesados.

7. Su cabello también es protagonista

Su característica melena rubia se convirtió en una de sus marcas personales. Incluso las ligas que utiliza para sujetar su cabello ganaron popularidad y se transformaron en un producto asociado a su imagen.

8. Protege mucho su vida privada

Aunque tiene una gran presencia en redes sociales, Haaland mantiene bajo perfil sobre su familia. Tiene una relación con Isabel Haugseng Johansen y ambos decidieron mantener alejado de la exposición pública a su hijo Odin.

9. Su hermana sorprendió por su parecido físico

Durante el Mundial 2026, una aparición junto a su familia llamó la atención de los aficionados: muchos destacaron el enorme parecido entre Haaland y su hermana.

10. Sueña con una vida tranquila en el campo

Pese a ser una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Haaland ha contado que cuando termine su carrera le gustaría vivir en una granja y cuidar animales.

El delantero que hoy domina los estadios imagina un futuro alejado del ruido, entre naturaleza y tranquilidad.



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