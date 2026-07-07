“Resiste brujería”: la predicción de una tarotista sobre Messi y Argentina vs Egipto

Con el partido entre Argentina y Egipto ya en marcha por los octavos de final del Mundial 2026, las redes sociales volvieron a jugar su propio encuentro paralelo: el de las cábalas, las predicciones y las señales espirituales.

En ese contexto, la tarotista Mariam Caleiro encendió la conversación digital al compartir una lectura de cartas sobre el futuro de la Selección argentina en el duelo ante el conjunto africano.

La vidente, que ganó popularidad entre hinchas por sus publicaciones vinculadas a la Albiceleste, aseguró que el partido demandará esfuerzo, tensión y paciencia, pero dejó un mensaje optimista para quienes sueñan con ver al equipo de Lionel Scaloni en cuartos de final.

“Va a costar, pero la vamos a remar”

En el video difundido en sus redes sociales, Caleiro advirtió que el cruce ante Egipto no será sencillo para Argentina.

“Va a costar un poco, va a costar, pero la vamos a remar”, expresó durante la tirada de cartas, una frase que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas.

Sin embargo, la tarotista también llevó tranquilidad a los seguidores argentinos con una predicción directa: “Seguimos luchando por la copa. Gana Argentina nuevamente”, sostuvo, según reportó TN.

La frase fue tomada por muchos usuarios como una nueva cábala mundialista, mientras otros reaccionaron con memes, humor y el clásico pedido de “anular mufa”.

El mensaje sobre Messi

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando la tarotista se refirió directamente a Lionel Messi.

Caleiro aseguró que el capitán argentino atraviesa el partido rodeado de una fuerte protección espiritual frente a supuestas energías negativas.

“El que está protegido por Dios, adelante de Dios nadie pasa. Donde Dios manda, el maligno obedece”, señaló.

Luego, dedicó una frase que se volvió viral entre los fanáticos: Messi “resiste brujería, resiste envidia, resiste todo; no le importa”.

Una previa cargada de cábala

Como ocurre en cada partido decisivo de la Selección argentina, el análisis deportivo convive con rituales, promesas, cábalas y lecturas esotéricas que se multiplican en redes sociales.

El fenómeno no es nuevo: en partidos mundialistas, muchos hinchas se aferran a cualquier señal que pueda alimentar la ilusión, desde estadísticas y antecedentes hasta cartas, astrología o simples coincidencias.

De todos modos, este tipo de lecturas deben entenderse como entretenimiento y parte del folclore digital del fútbol, no como un pronóstico deportivo comprobable. Medios argentinos también remarcaron que el tarot no puede predecir resultados de manera científica.

Argentina busca seguir en carrera

Mientras las cartas generan conversación en redes, la Selección argentina juega en la cancha su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Egipto con el objetivo de sostener el sueño del bicampeonato y avanzar una ronda más en una Copa del Mundo cada vez más exigente.

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