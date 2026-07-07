Dónde queda Egipto: el país de las pirámides que enfrenta a Argentina en el Mundial

Egipto vuelve a estar en el centro de la conversación mundialista. El seleccionado africano llega al cruce con Argentina después de eliminar a Australia por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y ahora buscará dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

Pero más allá del fútbol, muchos se preguntan dónde queda Egipto y qué hace tan especial al país que este martes enfrenta a la Albiceleste.

Egipto está ubicado principalmente en el norte de África, aunque tiene una particularidad geográfica clave: la península del Sinaí pertenece a Asia, por lo que el país funciona como un puente natural entre ambos continentes. También limita con el mar Mediterráneo al norte, el mar Rojo al este, Sudán al sur y Libia al oeste.

Su capital es El Cairo, una de las ciudades más pobladas de África y el principal centro político, económico y cultural del país. Según estimaciones recientes del World Factbook, Egipto supera los 112 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país árabe más poblado.

Un país entre África, Asia y el mundo

La ubicación de Egipto es estratégica no solo por su historia, sino también por su importancia comercial.

El país controla el Canal de Suez, una de las rutas marítimas más relevantes del planeta, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y permite el paso de embarcaciones entre Europa, Asia y África sin rodear todo el continente africano.

Esa posición convirtió a Egipto en un punto clave para el comercio internacional y en una nación con enorme peso geopolítico en África, Medio Oriente y el Mediterráneo.

Qué hay en Egipto

Egipto es uno de los destinos más reconocidos del mundo por su legado histórico, arqueológico y cultural.

Entre sus principales atractivos se encuentran las Pirámides de Giza, la Gran Esfinge, el río Nilo, el desierto del Sahara, Luxor, el Valle de los Reyes, Abu Simbel y las costas del mar Rojo, famosas por el buceo y el snorkel.

El complejo de Memphis y su necrópolis, que incluye los campos de pirámides desde Giza hasta Dahshur, está inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979 y en la Antigüedad fue considerado una de las Siete Maravillas del Mundo.

El Nilo, la vida de Egipto

Hablar de Egipto es hablar del río Nilo. Su importancia es enorme porque gran parte del territorio egipcio es desértico y la vida se concentra alrededor del valle y el delta del río.

National Geographic resume esta realidad con una frase contundente: sin el Nilo, prácticamente todo Egipto sería desierto.

Por eso, la mayoría de la población vive cerca del río y de su delta, donde se concentran las principales ciudades, la actividad agrícola y buena parte de la vida económica del país.

Cómo es la geografía de Egipto

Egipto tiene un clima predominantemente desértico, con veranos muy calurosos, inviernos suaves y pocas lluvias durante gran parte del año.

La mayor parte de su territorio está ocupada por desiertos, mientras que las zonas habitables y productivas se agrupan alrededor del Nilo, sus oasis y la costa.

Esa combinación le da al país una imagen muy particular: grandes extensiones áridas, ciudades densamente pobladas, monumentos milenarios y un río que atraviesa la historia de una civilización entera.

Egipto en el Mundial 2026

En lo deportivo, Egipto llega motivado a los octavos de final después de superar a Australia en una definición por penales. La selección africana, liderada por Mohamed Salah, alcanzó esta instancia y ahora se mide ante Argentina, vigente campeona del mundo.

Foto EFE

El desafío es enorme: enfrente estará la Albiceleste de Lionel Messi, una de las grandes candidatas al título. Sin embargo, Egipto se ilusiona con hacer historia y meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

Entre pirámides, desierto, Nilo y fútbol, Egipto llega a la escena mundialista con una identidad poderosa: la de un país antiguo, estratégico y lleno de historia que ahora quiere escribir una nueva página ante Argentina.

Foto EFE

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