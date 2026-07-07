Revelan nuevos detalles sobre la muerte de un instructor de vuelo

A días del trágico episodio ocurrido en la provincia de Córdoba, se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que perdió la vida durante una práctica aérea.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la zona de Toledo, cuando Bertazzo realizaba un vuelo de instrucción junto a una alumna de 22 años.

Según el testimonio preliminar difundido por medios locales, la joven declaró que el instructor le cedió los controles de la aeronave y, momentos después, se produjo el trágico episodio que terminó con su caída en pleno vuelo.

Pese al impacto de la situación, la alumna logró mantener el control de la avioneta y aterrizarla de manera segura.

“Mantuvo el vuelo y logró aterrizar”

Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, reconstruyó parte de lo ocurrido y señaló que la estudiante, quien ya contaba con licencia de piloto, pudo actuar en medio del shock.

De acuerdo con su relato, la joven primero pensó que se trataba de una broma o de una maniobra con algún tipo de elemento de seguridad, hasta que comprendió la gravedad de lo ocurrido.

Tras enviar un mensaje alertando sobre la situación, la alumna logró regresar a la pista y aterrizar la aeronave por su cuenta.

Álvarez contó que, después de recibir el testimonio de la estudiante, salió en otro vuelo para intentar ubicar a Bertazzo. Tras sobrevolar la zona durante varios minutos, identificó el punto del incidente y comunicó las coordenadas a las autoridades.

Hallazgo en una zona rural

Alrededor de las 18:00 del sábado, efectivos policiales y personal de emergencia acudieron al sector rural señalado.

En el lugar encontraron el cuerpo del instructor. Los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Bertazzo trabajaba en la escuela de vuelo desde 2022 y era reconocido por sus compañeros como una persona cercana, amable y dedicada a su labor como instructor.

“Es un episodio muy triste. Era un ser humano espectacular”, expresó Álvarez, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Dolor en la escuela de vuelo

El director de Flying Parrot Córdoba recordó que, antes del vuelo, tuvo una conversación habitual con Bertazzo y lo vio con su actitud de siempre.

Señaló que nadie en la escuela pudo advertir que el instructor atravesaba una situación que pudiera derivar en una tragedia de esta magnitud.

“No hay forma de pensarlo o de entenderlo, pero la mente humana es muy compleja”, sostuvo.

Según el relato del directivo, la familia de Bertazzo había mencionado que el piloto asistió días antes a una consulta en un hospital psiquiátrico, un dato que también será considerado dentro de la investigación.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho.

A la investigación también se sumará la Junta de Seguridad del Transporte, organismo que analizará los aspectos técnicos del vuelo, la aeronave y el procedimiento realizado durante la práctica.

Mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios, la comunidad aeronáutica de Córdoba permanece consternada por la muerte de Bertazzo y por el impacto emocional que sufrió la joven alumna que logró aterrizar tras el episodio.

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