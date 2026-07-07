Argentina resucitó: remontó un 0-2 ante Egipto y avanzó a cuartos de final

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, defensor del título, buscará confirmar su favoritismo ante los de Hossam Hassan, que llegan ilusionados con dar el gran batacazo. Ambos equipos llegan invictos a los octavos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Argentina selló su clasificación tras imponerse por 3-2 al debutante Cabo Verde en un partido de alta intensidad. El seleccionado africano reaccionó en dos oportunidades para igualar el marcador y obligó a disputar un alargue, donde la Albiceleste terminó inclinando la balanza para meterse entre los 16 mejores.

Egipto también necesitó llegar hasta el límite para avanzar de ronda. Tras igualar 1-1 con Australia en los 120 minutos, los Faraones mostraron mayor efectividad desde los doce pasos y se impusieron por 4-2 en la tanda de penales para asegurar su lugar en los octavos de final.

El equipo africano ya está escribiendo la página más importante de su historia mundialista. No solo superó la fase de grupos por primera vez, sino que además alcanzó los octavos de final sin conocer la derrota, consolidándose como una de las sorpresas de la competencia.

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