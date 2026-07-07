¡Atención Sudamérica! Argentina confirma su once titular para enfrentar a Egipto

La selección de Argentina ya tiene definido el equipo con el que afrontará el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial. El entrenador Lionel Scaloni apostará por su base habitual para buscar la clasificación a la siguiente ronda.

El once titular estará conformado por Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez serán los encargados del ataque.

La Albiceleste intentará imponer su juego desde el inicio para seguir en carrera en la Copa del Mundo, con Messi como principal referente ofensivo y capitán del equipo.

El compromiso se disputará en el Atalanta Stadium y contará con el arbitraje del francés François Letexier, quien será el encargado de impartir justicia en este encuentro decisivo.

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