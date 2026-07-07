El futuro de Orlando Gill parece estar lejos de San Lorenzo. El arquero paraguayo se convirtió en uno de los nombres más cotizados del mercado de pases después de su sobresaliente actuación con la selección de Paraguay en el Mundial, donde fue una de las figuras y tuvo un papel determinante en el triunfo frente a Francia.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el Torino analiza incorporar un nuevo guardameta y tiene al futbolista paraguayo entre sus principales alternativas. El club italiano estaría valorando su pase entre 5 y 6 millones de euros.

El interés por Gill no se limita al fútbol italiano. Fiorentina y Feyenoord también aparecen entre los clubes que siguen de cerca al guardameta, mientras que en Inglaterra el Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League, lo incluyó en la lista de candidatos para reforzar su portería de cara a la próxima temporada.

Según reportes de la prensa británica, el paraguayo comparte esa nómina con otros arqueros que participaron en el Mundial, entre ellos el sueco Viktor Johansson, del Stoke City, y el japonés Sion Suzuki, del Parma.

Gill, nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, inició su formación en el club de su ciudad antes de incorporarse a la reserva de San Lorenzo de Almagro en 2024. Tras disputar una final con esa categoría, fue promovido al primer equipo y, en enero de 2025, el club argentino adquirió el 50 % de su ficha, consolidándolo como titular.

Con la selección paraguaya, el arquero pasó por la categoría Sub-20 y debutó con la absoluta el 6 de septiembre de 2025 frente a Perú por las Eliminatorias. En la Copa del Mundo disputó los cuatro encuentros de la Albirroja y fue reconocido por la FIFA como el mejor portero de la fase de grupos, con una calificación de 8,29. Además, registró 17 atajadas, la segunda cifra más alta del torneo.

Mira la programación en Red Uno Play