Rescatan a 16 menores que vivían en condiciones extremas de abandono en Ohio

Un caso de presunto abuso y negligencia familiar conmociona al estado de Ohio, en Estados Unidos, luego de que autoridades rescataran a 16 menores de una vivienda en el condado de Vinton.

Los niños, cuyas edades van desde los 18 meses hasta los 18 años, fueron hallados en condiciones extremadamente precarias, dentro de un inmueble descrito por las autoridades como insalubre y con presencia de desechos humanos. El caso fue descubierto durante la ejecución de una orden de registro vinculada a otra investigación.

Cuatro familiares enfrentan cargos

Por este hecho fueron acusados cuatro integrantes de la misma familia: Gary Siders Sr., Christina Siders, Gary Siders II y Elizabeth Siders.

Los cuatro enfrentan cargos por poner en peligro a menores con resultado de lesiones físicas graves. Durante su comparecencia inicial, se declararon inocentes y un juez fijó una fianza de 300.000 dólares para cada uno, además de prohibirles tener contacto entre ellos y con los menores mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades sostienen que se trataría de un caso prolongado de abandono y negligencia dentro del propio núcleo familiar, y aclararon que, hasta el momento, no se investiga como trata de personas.

Menores fueron hallados en una habitación reducida

De acuerdo con el reporte preliminar, la mayoría de los niños habría permanecido confinada durante años en una habitación de aproximadamente 12 por 12 pies, es decir, cerca de 3,7 por 3,7 metros.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió la escena como profundamente alarmante y señaló que las condiciones encontradas eran peores que las de muchos animales de granja.

La vivienda fue intervenida en la localidad de Hamden, una pequeña comunidad del sur de Ohio. Vecinos del sector expresaron sorpresa al conocer el caso, ya que afirmaron no haber visto a menores viviendo en la propiedad.

Varios niños fueron hospitalizados

Tras el operativo, siete menores fueron trasladados a hospitales. Dos de ellos tuvieron que ser llevados en helicóptero a centros de trauma y uno permaneció en estado crítico, según informaron las autoridades.

Aunque no se detalló públicamente la naturaleza exacta de todas las lesiones, se informó que varios menores presentaban graves retrasos en su desarrollo. Algunos no podían hablar y la mayor, de 18 años, tenía dificultades severas relacionadas con su desarrollo.

No estaban inscritos en la escuela

La investigación también reveló que ninguno de los menores estaba inscrito en la escuela, lo que refuerza la hipótesis de un aislamiento prolongado.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, afirmó que la familia habría logrado mantenerse fuera del radar de las autoridades durante años, desplazándose por distintos condados del sur del estado y evitando generar registros médicos o administrativos que alertaran sobre la situación de los niños.

Menores quedan bajo protección estatal

Luego del rescate, los 16 menores quedaron bajo protección del Estado mientras las autoridades buscan obtener su custodia temporal y garantizar atención médica, psicológica y social.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, calificó la situación como desgarradora y confirmó que el Departamento de Niños y Jóvenes del estado trabaja junto con los servicios de protección infantil del condado para atender a las víctimas.

La investigación continúa con la participación de equipos especializados, peritos forenses y unidades de atención a víctimas, mientras la Fiscalía busca establecer responsabilidades y determinar cómo fue posible que el presunto abandono se mantuviera oculto durante años.

El caso deja una pregunta dolorosa para las autoridades y la comunidad: cómo 16 menores pudieron vivir en esas condiciones sin que nadie lograra advertirlo a tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play