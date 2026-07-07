La reacción de Antonela antes del partido de Argentina que no pasó desapercibida

La tensión mundialista también se vive fuera de la cancha. En la previa del partido entre la Selección argentina y Egipto, todas las miradas no solo estuvieron puestas en Lionel Messi y sus compañeros, sino también en el palco donde se encontraba su familia.

Como ocurre cada vez que juega el capitán argentino, Antonela Roccuzzo estuvo presente en el estadio para acompañarlo en un nuevo duelo decisivo del Mundial 2026.

La esposa de Messi fue vista junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de otros integrantes de la familia del astro argentino.

Una previa cargada de ansiedad

En las imágenes difundidas desde el estadio, Antonela no pudo ocultar los nervios antes del inicio del encuentro.

Imagen captura de video.

Mientras esperaba que los equipos ingresaran al campo de juego, se la vio frotándose las manos, un gesto que rápidamente llamó la atención de los fanáticos y reflejó la tensión del momento.

El partido ante Egipto representa una nueva prueba para la Albiceleste, que busca seguir avanzando en la Copa del Mundo y mantener vivo el sueño de pelear por el bicampeonato.

Siempre cerca de Messi

Antonela suele acompañar a Messi en los partidos importantes de la Selección argentina, junto a sus hijos y el entorno familiar del capitán.

Esta vez, la previa ante Egipto dejó una postal clara: mientras Argentina se preparaba para salir a la cancha, la familia Messi también vivía el partido con los nervios propios de una noche mundialista.

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