Video: tenso cruce entre Haaland y un periodista argentino tras eliminar a Brasil

Noruega dio uno de los grandes golpes del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en octavos de final, con una victoria por 2-1 que tuvo como protagonista absoluto a Erling Haaland.

El delantero noruego marcó los dos goles de su selección y selló una clasificación histórica a los cuartos de final, instancia en la que Noruega enfrentará a Inglaterra. Reuters reportó que el triunfo ante Brasil llevó al equipo nórdico a sus primeros cuartos de final en una Copa del Mundo.

Pero tras el partido, Haaland también fue noticia por un momento fuera de la cancha.

El cruce con un periodista argentino

Después del encuentro, el atacante pasó por la zona mixta, donde atendió durante varios minutos a los medios acreditados.

Cuando ya se retiraba del estadio, fue interceptado por un cronista argentino de TyC Sports que lo llamó mientras caminaba hacia la salida.

“Erling, Erling, ¿cómo te sentís?”, le preguntó el periodista.

La respuesta de Haaland fue inmediata y con evidente molestia.

“Acabo de hablar durante quince minutos adentro”, respondió el delantero, sin detenerse, según reportó Infobae sobre la secuencia que se viralizó en redes sociales.

El intercambio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para encender el debate entre los fanáticos.

Opiniones divididas en redes

El video se viralizó rápidamente y generó comentarios divididos.

Algunos usuarios cuestionaron el tono de Haaland al responderle al cronista, mientras que otros defendieron al goleador y señalaron que el periodista debió realizar sus preguntas dentro del espacio habilitado para la prensa.

La escena se produjo en medio de una noche cargada de emoción para Noruega, que acababa de dejar fuera a una de las selecciones más poderosas de la historia del Mundial.

Haaland, en modo goleador

Más allá del cruce, Haaland volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del torneo.

Con su doblete ante Brasil, el delantero alcanzó los siete goles en el Mundial 2026, igualando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la pelea por la Bota de Oro, según reportes de medios deportivos internacionales.

El País destacó que Haaland fue la gran figura del triunfo noruego, mientras que The Guardian resaltó el ambiente de euforia que vive Noruega tras una campaña inesperada y cada vez más histórica.

Noruega ya piensa en Inglaterra

Después de eliminar a Brasil, Noruega continúa su camino en el Mundial y se prepara para enfrentar a Inglaterra en cuartos de final.

El equipo de Haaland llega con confianza, empuje anímico y una hinchada que ya convirtió su celebración vikinga en una de las postales del torneo.

La victoria ante Brasil quedará como una de las grandes sorpresas del campeonato. El cruce con el periodista, en cambio, abrió otro capítulo viral en una noche donde Haaland fue protagonista dentro y fuera de la cancha.

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