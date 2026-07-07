De la 'Brujineta' al agua bendita: las cábalas argentinas que volvieron en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo se juega dentro de la cancha. También se vive desde las tribunas, las redes sociales, las promesas, las cábalas y hasta los rituales que muchos hinchas repiten antes de cada partido de la Selección argentina.

En ese contexto, la tarotista, escritora y empresaria Dalia Walker, referente del mundo esotérico en Argentina y líder de FE, habló con TN Show sobre la relación entre la energía, la magia y el fútbol.

La conversación volvió a instalar un tema que ya había explotado durante el Mundial de Qatar 2022: la llamada 'Brujineta', un grupo de brujas argentinas que se organizó para realizar rituales y enviar energía positiva al equipo nacional.

El recuerdo de la Brujineta

Walker contó que la Brujineta nació como una asociación de mujeres autoconvocadas que practicaban magia con la intención de acompañar a la Selección.

“Cada una aportaba desde su lugar. Algunas proponían congelar a los jugadores rivales y otras, como yo, salíamos a decir que no había que hacerle nada al adversario”, recordó.

La tarotista también mencionó que, en aquel momento, se organizaron rituales colectivos de protección para Lionel Messi.

“Incluso organizaron una curación masiva de mal de ojo para Messi, cosa que hoy me parece espectacular”, señaló.

Para Walker, aquel fenómeno fue tan fuerte que el Mundial de Qatar terminó siendo recordado, desde el mundo esotérico, como “el Mundial de las brujas”.

“La magia no le quita valor a los jugadores”

La tarotista aclaró que hablar de rituales o energía no significa restarle mérito al equipo ni a los futbolistas.

“El Mundial pasado fue lo que se llamó el Mundial de las brujas, obviamente sin desmerecer a los jugadores”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la magia, desde su mirada, no reemplaza el talento ni el esfuerzo deportivo, sino que funciona como un acompañamiento simbólico y energético.

“La magia no desmerece ni quita valor a los jugadores. Si vos sos bueno y atrás hay alguien empujándote energéticamente para que te vaya mejor, yo te juro que te va a ir mejor”, afirmó.

Walker definió ese tipo de prácticas como magia blanca, es decir, una manipulación energética enfocada en construir y proteger, no en dañar.

Qué hacer y qué no hacer antes de un partido

Uno de los puntos más importantes para la tarotista es no realizar rituales en contra del rival.

“No recomiendo hacer nada para cortarle el camino al adversario. Tenemos que concentrarnos en sacar bueno lo nuestro, no en cortarle el camino al otro”, advirtió.

Para Walker, la energía debe estar puesta en proteger, acompañar y fortalecer al equipo propio.

Por eso, si tuviera que aconsejar a los jugadores de la Selección argentina, les recomendaría enfocarse en la protección espiritual.

“Yo, si fuera ellos, primero que nada, ante todo, supermegaprotección. Protección de rezos, protección de meditación, protección con algún amuleto”, sostuvo.

Agua bendita, velas y protección

Walker aseguró que uno de los elementos que más utiliza y recomienda es el agua bendita.

“De un tiempo a esta parte yo uso mucho agua bendita”, comentó, al relacionar este elemento con los rituales de limpieza y protección.

La tarotista también hizo referencia al gesto de algunos futbolistas durante partidos recientes, cuando se los vio realizando acciones que muchos hinchas interpretaron como limpiezas energéticas.

“El agua bendita es lo más exorcista que hay. Recomiendo mucho el agua bendita, recomiendo mucho rezar, porque rezar siempre va bien, recomiendo mucho también los cristales para protección y para limpieza energética”, afirmó.

Según Walker, no siempre se necesitan rituales complejos. A veces, dijo, los actos más simples pueden tener una fuerte carga simbólica para quienes creen en ellos.

El ritual “antimufa” de Lautaro Martínez

En los últimos días también se viralizó un gesto de Lautaro Martínez, que muchos hinchas interpretaron como una especie de limpieza corporal para sacarse la mala energía o la “mufa”.

Walker aseguró conocer esa práctica y explicó que se trata de un ritual sencillo de descarga.

“Es una especie de ‘me saco de encima lo que no me corresponde’”, detalló.

La tarotista afirmó que esa limpieza forma parte de prácticas que enseña desde hace tiempo y que también menciona en su libro Bruja moderna.

La mística crece con cada partido

Para Dalia Walker, el Mundial 2026 todavía no despertó el mismo fenómeno colectivo que se vivió en Qatar 2022, aunque cree que la energía suele aumentar a medida que la Selección avanza de ronda.

“La concentración energética empieza a ascender siempre que vamos avanzando en los partidos”, explicó.

Según su mirada, cuando un hincha hace una cábala y Argentina gana, esa acción se repite y se vuelve parte de una cadena de supersticiones que crece partido a partido.

“Se empieza a generar una cosa de ‘yo hice esto y funcionó’ y entonces arranca la superstición sin fin”, comentó.

El consejo para los hinchas

Para quienes quieran acompañar a la Selección argentina desde sus casas, Walker dejó una recomendación simple: enviar buena energía, prender una vela y rezar.

“Lo que yo aconsejo siempre es tirar buena onda, prender una vela blanca o una vela blanca y celeste y rezar. Rezar siempre funciona”, concluyó.

Entre el fútbol, la fe popular, las cábalas y el mundo esotérico, el Mundial vuelve a demostrar que para muchos hinchas el partido no se juega solo con la pelota: también se vive con rituales, promesas y una enorme carga emocional.

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