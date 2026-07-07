Unifranz abre debate internacional sobre el futuro de la educación rumbo al 2030

Santa Cruz será escenario de un importante encuentro académico internacional con la realización de la séptima versión del Foro Internacional de Innovación Educativa, organizado por la Universidad Franz Tamayo, UNIFRANZ.

El evento busca abrir un espacio de análisis y reflexión sobre las decisiones que deben tomarse hoy para que la educación continúe siendo una herramienta de desarrollo, movilidad social y transformación hacia el año 2030.

El doctor Carlos Dabdoub, vicerrector de UNIFRANZ Santa Cruz, estuvo presente en el programa El Mañanero para brindar detalles sobre esta actividad, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales, estudiantes, docentes, profesionales, autoridades y representantes de distintos sectores.

Un foro para repensar la educación

Dabdoub recordó que en el año 2020 UNIFRANZ tomó la iniciativa de reunir a expertos internacionales y nacionales con el propósito de fortalecer la educación en Bolivia.

Hoy, en su séptima versión, el foro contará con la participación de más de 20 expertos internacionales y 34 expositores bolivianos.

“El propósito que buscamos es, bajo un nombre muy subjetivo, porque el título de este foro es un nuevo contrato educativo hacia el año 2030”, explicó Dabdoub.

Según el vicerrector, la idea es generar un espacio donde autoridades, empresa privada, academia, docentes y universidades puedan participar en un análisis profundo sobre el futuro de la educación.

Cuatro ejes centrales

El Foro Internacional de Innovación Educativa se desarrollará sobre cuatro ejes principales.

El primero está relacionado con las nuevas políticas públicas que necesita el país frente a los cambios tecnológicos.

El segundo eje abordará el impacto de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, en el campo educativo.

El tercer punto estará enfocado en las nuevas competencias y habilidades que deberán desarrollar los profesionales rumbo al futuro.

Finalmente, el cuarto eje plantea una reflexión sobre cómo América Latina puede dejar de ser únicamente receptora de modelos educativos del norte y empezar a construir sus propias respuestas mediante alianzas estratégicas entre universidades, empresarios y sector público.

Inteligencia artificial y ética

Dabdoub también se refirió al papel de la tecnología en la educación actual y planteó una pregunta clave: si realmente se está transformando la educación o simplemente se están digitalizando viejas prácticas.

El vicerrector explicó que la inteligencia artificial, el internet de las cosas y otros avances tecnológicos deben ser entendidos como herramientas de apoyo y no como elementos que conduzcan por sí solos el proceso educativo.

“La inteligencia artificial no es algo que nos conduce, sino que es algo que nos apoya”, señaló.

Sin embargo, remarcó que en este debate existe un componente fundamental: la ética.

Para Dabdoub, el desafío está en construir una educación más flexible, más humana e interconectada, capaz de vincular mejor la teoría universitaria con los problemas reales de la vida diaria.

Aprender durante toda la vida

Otro de los temas centrales del foro será la formación permanente.

Dabdoub afirmó que en los últimos años se ha consolidado una idea cada vez más importante: la educación profesional no comienza ni termina en la universidad, sino que se desarrolla a lo largo de toda la vida.

Por ello, el foro también analizará cómo los profesionales pueden seguir actualizando sus capacidades frente a los constantes cambios tecnológicos y laborales.

“No es que termine el estudio de la profesión a los 30 años, sino que hay personas de 40, 60 o 70 años que siguen estudiando porque la competitividad va cambiando”, expresó.

Educación como camino de transformación

El vicerrector de UNIFRANZ Santa Cruz remarcó que la educación es un tema transversal que involucra a toda la sociedad.

Por eso, destacó la importancia de que participen autoridades, maestros, pedagogos, universidades, empresas privadas y todos los sectores interesados en transformar el país.

“Si hay quienes quieren cambiar y transformar la vida en nuestro país, tiene que ser a través de la educación”, afirmó.

La séptima versión del Foro Internacional de Innovación Educativa busca precisamente instalar esa conversación: cómo construir un nuevo contrato educativo que responda a los desafíos del presente y prepare a Bolivia para el futuro.

La invitación está abierta para todos los interesados en participar de este espacio académico, donde Santa Cruz se convertirá en punto de encuentro para debatir el rumbo de la educación hacia el 2030.

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