¿Quién es Mostafa Shobeir? el arquero que le tapa todo a Messi y a la Argentina

El nombre de Mostafa Shobeir entra en la historia del Mundial 2026. El arquero de Egipto se convirtió en el principal obstáculo para Argentina al responder con grandes intervenciones y detener un penal a Lionel Messi, una acción que lo puso en el centro de todas las miradas en el primer tiempo del partido de este martes.

Hasta antes de este partido, Shobeir ya era considerado una de las nuevas promesas del fútbol egipcio, pero su actuación frente a la Albiceleste significó un salto de reconocimiento a nivel mundial. Su seguridad bajo los tres palos permitió que Egipto compitiera de igual a igual frente a uno de los equipos favoritos del torneo.

El guardameta pertenece a Al Ahly, club donde realizó gran parte de su formación y donde tuvo que esperar su oportunidad detrás de Mohamed El Shenawy, uno de los arqueros más importantes de la institución y de la selección nacional. Con paciencia y buenas actuaciones, logró ganarse un lugar dentro del equipo.

Su historia también está marcada por una herencia futbolística importante. Su padre, Ahmed Shobeir, fue arquero de Egipto en el Mundial de Italia 1990 y una figura reconocida en el fútbol de ese país. Sin embargo, Mostafa ha buscado construir una trayectoria propia lejos de las comparaciones.

Con 26 años, el arquero destaca por sus reflejos, sus respuestas rápidas en jugadas de corta distancia y su personalidad para afrontar partidos de máxima presión. Esas características fueron las que le permitieron responder en un escenario como el Mundial.

Más allá de los debates sobre su consolidación definitiva como titular y los aspectos que aún puede mejorar, el duelo ante Argentina representa un punto importante en su carrera. Shobeir dejó de ser solamente un apellido conocido en Egipto y comenzó a escribir su propio capítulo en el fútbol internacional.

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