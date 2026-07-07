"Messi es nuestro líder": Lautaro Martínez tras la épica remontada de Argentina ante Egipto

La Red Uno estuvo presente en la conferencia de prensa posterior al triunfo de Argentina sobre Egipto, un encuentro en el que la Albiceleste remontó un 0-2 para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Uno de los futbolistas que atendió a los medios fue Lautaro Martínez, quien ingresó en el segundo tiempo y resaltó la reacción del equipo para revertir un partido que parecía cuesta arriba.

"Este partido contra Egipto era difícil. Hoy otra vez el equipo mostró mucho carácter, personalidad y ganas. Seguimos buscando el arco rival y al final el premio creo que fue más que merecido", afirmó.

El atacante también dedicó palabras a Lionel Messi, de quien destacó su influencia dentro y fuera del campo.

"Todo lo que muestra Messi en el campo es increíble. Él nos enseña en el día a día; me guardo para mí muchas de las cosas que nos transmite. Es nuestro referente, nuestro líder y al final nos emocionó porque siempre da todo por el equipo", expresó.

Además, Lautaro recordó que esta es la última participación mundialista del capitán argentino y aseguró que el plantel continuará entregándolo todo.

"Él va a seguir dando todo por nosotros, más que nada por él, porque es su último Mundial", señaló.

Argentina selló una clasificación memorable después de remontar el marcador con un gol de Enzo Fernández en el tiempo de adición (90+3'), desatando la celebración de la Albiceleste tras una de las victorias más dramáticas del torneo.

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