¡Sufrido pase a cuartos! Hinchas argentinos explotaron de emoción en La Paz

A mediodía de este martes, el corazón de la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, se transformó en una sucursal de Buenos Aires. Decenas de residentes y fanáticos argentinos se congregaron para vivir con dramatismo y desahogo la clasificación de la vigente campeona del mundo a los cuartos de final del Mundial 2026.

Entre banderas, camisetas celestes y blancas, y cánticos tradicionales, la comunidad argentina en la sede de Gobierno celebró con euforia colectiva el pitazo final.

"Sufrimos un montón como Argentina siempre, pero con garra y ganamos al final. Así que estamos todos contentos, una fiesta bárbara. ¡Vamos Argentina! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento, no puedo parar!", exclamó emocionado uno de los hinchas que festejaba en la Av. 6 de agosto.

Una remontada con sello de campeón

La celebración en La Paz no era para menos, considerando el trámite de un partido que rozó la tragedia futbolística para la Albiceleste. Argentina logró revertir un adverso 0-2 frente a un combativo seleccionado de Egipto que vendió cara su derrota y desató la polémica en varias jugadas clave (incluyendo un gol anulado cuando ganaban 0-1 y reclamos por un posible penal y una falta sobre Mohamed Salah).

La épica remontada argentina se construyó en los últimos 15 minutos del encuentro:

Minuto 79: Cristian ‘Cuti’ Romero inició la esperanza marcando el descuento (1-2).

Minuto 84: El capitán Lionel Messi apareció para decretar el empate 2-2, redimiéndose de un penal fallado en el primer tiempo.

Minuto 93: En el tiempo de descuento, Enzo Fernández conectó un decisivo cabezazo para sellar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Argentina se mete de lleno entre los ocho mejores equipos del planeta y mantiene vivo el sueño del bicampeonato. Tras la fiesta desatada en La Paz y en diversas partes del mundo, la selección dirigida por Lionel Scaloni ahora espera pacientemente en la siguiente ronda al ganador del choque entre Suiza y Colombia.

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