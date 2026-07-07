Red Uno en Atlanta: la hinchada argentina celebró con emoción el pase de la Albiceleste

La emoción argentina también se vivió con fuerza en Atlanta. Tras la victoria de la Albiceleste frente a Egipto, Red Uno estuvo junto a los hinchas para mostrar la alegría, el desahogo y la pasión de una hinchada que volvió a sufrir, pero terminó celebrando.

El periodista deportivo Pablo Bustillos, enviado especial de Red Uno en la cobertura mundialista, conversó con fanáticos argentinos que vivieron el partido con el corazón en la mano.

“Sufrimos tremendo, pero Argentina siempre sale adelante”, expresó uno de los hinchas, reflejando el sentimiento de miles de seguidores que acompañan a la selección en cada partido.

Otro aficionado reconoció que el equipo todavía no muestra el mismo nivel del campeonato pasado, pero destacó que la actitud sigue siendo una de sus principales fortalezas.

“Aunque no está jugando como en el campeonato pasado, lo que se mantiene es la actitud y seguimos en carrera”, afirmó.

Entre camisetas albicelestes, cánticos y emoción, los hinchas celebraron una victoria que mantiene viva la ilusión argentina en el Mundial 2026.

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