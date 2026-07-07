El refugio de la reina: captan a una puma con sus tres cachorros en el Beni

En medio de la inmensidad de las sabanas benianas, donde la vida silvestre aún guarda secretos que pocas veces el ser humano logra contemplar, una cámara trampa capturó una escena profundamente conmovedora: una hembra de puma caminando junto a sus tres pequeños cachorros.

El registro fue obtenido el pasado 25 de junio en la Reserva Natural Barba Azul, en el departamento del Beni. La imagen no solo enternece por la presencia de las crías, sino que también representa una valiosa evidencia científica: este ecosistema todavía conserva las condiciones necesarias para que uno de los grandes depredadores de Sudamérica pueda reproducirse, criar y desplazarse en libertad.

La reserva, creada en 2008 por la Asociación Armonía, protege 12.200 hectáreas de sabanas naturales y nació con el objetivo de salvar a la Paraba Barba Azul, una especie que solo habita en Bolivia y que se encuentra en peligro crítico de extinción. Hoy, ese mismo refugio también demuestra su importancia para otras especies emblemáticas, como el puma.

Observar a este felino ya es un hecho poco frecuente. Ver a una madre acompañada de tres cachorros de corta edad es todavía más excepcional. Para los especialistas, este registro confirma que la zona ofrece alimento, cobertura natural y tranquilidad suficiente para que la fauna silvestre pueda prosperar.

El biólogo Diego Peñaranda explicó a La Región Salvaje que este tipo de hallazgos representa una buena noticia para la ciencia y la conservación en Bolivia. Según el experto, la presencia de grandes carnívoros indica que el ecosistema se mantiene funcional y saludable, ya que estos animales necesitan territorios con suficientes presas y condiciones adecuadas para sobrevivir.

Más allá del valor científico, la imagen deja un mensaje poderoso: cuidar la fauna silvestre es proteger también los hogares donde la vida nace, crece y se abre camino. Cada cachorro registrado en libertad es una señal de esperanza y una invitación a fortalecer la convivencia responsable entre las actividades humanas y la naturaleza.

El hallazgo en Barba Azul demuestra que la conservación no es un ideal lejano, sino una tarea urgente y posible. Cuando un paisaje protegido permite que una madre puma críe a sus cachorros en libertad, el territorio entero habla: todavía hay vida que defender, todavía hay futuro que cuidar.

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