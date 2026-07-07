Video sensible: enorme deslave en India deja al menos tres muertos

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que un enorme deslizamiento de tierra golpea una zona de construcción en el distrito de Wayanad, en el estado de Kerala, India.

El hecho ocurrió este martes 7 de julio cerca del puente Meenakshi, en Kalladi, una zona donde se desarrollan trabajos vinculados a un proyecto de túnel entre Malappuram y Wayanad.

En las imágenes se observa cómo varias personas corren al advertir el movimiento de tierra, mientras una gran masa de lodo y escombros avanza con fuerza sobre el sector, arrastrando vehículos y maquinaria a su paso.

Reportan al menos tres fallecidos

Medios locales informaron que el deslave dejó al menos tres personas fallecidas. También se reportaron heridos y personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, aunque las cifras variaban durante la jornada conforme avanzaban las labores de rescate.

Equipos de emergencia, bomberos y personal especializado fueron desplazados al lugar para remover tierra, escombros y buscar a posibles víctimas.

De acuerdo con los reportes, algunas personas lograron ser rescatadas con vida tras el deslizamiento, mientras las autoridades continuaban evaluando la magnitud del desastre.

Una escena de pánico captada en video

El registro difundido en redes muestra segundos de desesperación. La tierra cae con fuerza desde una ladera y alcanza parte del área de trabajo, donde se encontraban vehículos y personas.

Uno de los momentos que más impactó fue cuando el deslizamiento empujó un camión cisterna y una motocicleta hacia la vía, mientras personas intentaban escapar del lugar.

Por respeto a las víctimas y sus familias, las autoridades y medios locales pidieron tratar las imágenes con prudencia, debido a la sensibilidad del contenido.

Investigan causas del deslave

La zona de Wayanad había registrado lluvias intensas desde el lunes, un factor que pudo contribuir a la inestabilidad del terreno. Sin embargo, autoridades y dirigentes locales también señalaron que se investigará si la acumulación de material de construcción o el manejo inadecuado de tierra removida influyeron en el desastre.

El hecho reabrió el debate sobre la seguridad en obras de gran escala, especialmente en regiones vulnerables a deslizamientos, lluvias intensas y movimientos de tierra.

Continúan las operaciones de rescate

Tras el derrumbe, los equipos de rescate comenzaron tareas para localizar a posibles personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y trabajan para determinar el número final de víctimas, las causas del deslizamiento y las condiciones de seguridad del proyecto.

La tragedia vuelve a mostrar el riesgo que enfrentan trabajadores y comunidades cercanas a obras en zonas montañosas, donde una falla en la prevención o una emergencia climática puede tener consecuencias devastadoras en cuestión de segundos.

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