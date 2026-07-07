Sigue el minuto a minuto del partido Suiza Vs Colombia

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará seguir alimentando su gran presente, mientras que el equipo de Murat Yakin intentará confirmar la solidez que viene mostrando en el torneo para dar un nuevo paso hacia los cuartos de final.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Colombia volvió a instalarse entre las protagonistas de una Copa del Mundo gracias a su propuesta ofensiva y dinámica. Los Cafeteros avanzaron a octavos tras vencer 1-0 a Ghana en un partido que dominaron de principio a fin, imponiendo su juego desde la posesión y generando las situaciones más claras.

Suiza también llega con confianza tras imponerse con autoridad por 2-0 a Argelia. Los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye reflejaron la superioridad de un equipo que volvió a mostrar orden, intensidad y eficacia para sellar su clasificación.

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