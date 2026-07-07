Mundial 2030: la fiesta comenzará en Argentina antes de viajar a Europa y África

El Mundial 2030 tendrá un inicio histórico para Sudamérica y especialmente para la Argentina. En el año del centenario de la primera Copa del Mundo, el torneo comenzará con partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay antes de trasladarse a Europa y África.

La competencia principal se desarrollará en España, Portugal y Marruecos, pero la FIFA decidió que el arranque tenga un fuerte valor simbólico en Sudamérica, continente donde nació la historia mundialista en 1930.

Argentina, parte del homenaje al primer Mundial

Argentina será una de las protagonistas de ese inicio especial. El país recibirá uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030, en una edición que buscará rendir homenaje a los 100 años del torneo que comenzó en Uruguay.

La Albiceleste, además, tendrá asegurada su participación en la Copa del Mundo por formar parte de las sedes sudamericanas de apertura, al igual que Uruguay y Paraguay.

Aunque el grueso del campeonato se jugará en España, Portugal y Marruecos, el paso inicial por Sudamérica le dará a Argentina un lugar central en una edición cargada de historia.

Buenos Aires, en el centro de la escena

Uno de los grandes focos estará puesto en Buenos Aires, que se prepara para recibir al mundo en una jornada especial para el fútbol argentino.

El partido en territorio argentino no solo tendrá importancia deportiva, sino también emocional: será una oportunidad para conectar la historia de la Selección, los hinchas y el peso mundialista del país con una Copa que celebrará su primer siglo de vida.

Argentina, campeona mundial en 1978, 1986 y 2022, volverá a ocupar un lugar de privilegio en el calendario internacional.

Luego, la Copa viajará a Europa y África

Después de los encuentros conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay, el Mundial 2030 continuará su desarrollo en España, Portugal y Marruecos.

Ese formato convertirá al torneo en una edición inédita, con presencia en tres continentes y seis países.

Para Argentina, el valor estará en ser parte del punto de partida de una Copa histórica, marcada por la memoria, la tradición y el reconocimiento al origen sudamericano del Mundial.

Paraguay también prepara su sede

En ese contexto, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aseguró que Paraguay llegará a tiempo con las obras previstas y que el estadio de Olimpia estará preparado para recibir partidos del torneo.

Su declaración refuerza la expectativa regional por una Copa del Mundo que tendrá a Sudamérica como escenario de apertura y a Argentina como una de las grandes protagonistas del homenaje.

El Mundial 2030 no será uno más: comenzará mirando hacia el pasado, celebrando 100 años de historia, y Argentina estará allí para formar parte del primer capítulo.

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