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Explosión en mina de Sorata deja cinco heridos y activa investigación

Las víctimas manipulaban desechos mineros cuando una detonación, presuntamente causada por residuos de dinamita, provocó lesiones de diversa consideración.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/07/2026 14:27

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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Cinco personas resultaron heridas tras registrarse una explosión en una mina del municipio de Sorata, en el departamento de La Paz. Entre los afectados se encuentra un ciudadano de nacionalidad china, según el reporte preliminar de las autoridades.

De acuerdo con la información inicial, las víctimas se encontraban quemando desechos de la actividad minera cuando, sin percatarse de la presencia de residuos de dinamita en el lugar, se produjo una explosión que les causó quemaduras y otras lesiones.

El médico Marco Muñoz informó que la explosión dejó un total de cinco personas lesionadas, quienes permanecen bajo observación médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante las labores realizadas en la mina.

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