Identifican a padres de bebé fallecida en presunto caso de trata en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba informó que se identificó a los progenitores de la bebé de seis meses que falleció en un caso investigado por trata y tráfico de personas con fines de explotación e inducción a la mendicidad.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, señaló que se solicitarán las citaciones correspondientes para que los padres de la menor presten su declaración y aporten información dentro del proceso investigativo.

“Ambos progenitores ya han sido plenamente identificados. Estamos solicitando que se emitan las citaciones correspondientes para que estén presentes y presten su versión sobre este hecho”, informó.

Dentro del proceso, la justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses de Edgar Isaías M. Ch. y Marisabel W. D., investigados por los delitos de trata y tráfico agravado por la muerte de un infante e inducción a la mendicidad.

La mujer fue trasladada al penal de San Sebastián Mujeres y el varón al penal de San Sebastián Varones, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Investigan traslado de menores desde Santa Cruz

La investigación se inició luego de que una bebé de seis meses fuera trasladada sin vida hasta un centro de salud en Cochabamba. Según los antecedentes preliminares, la menor habría sido trasladada desde Puerto Suárez, Santa Cruz, y presuntamente utilizada para generar compasión mientras se pedía dinero en las calles.

La Policía también investiga la situación de otros cuatro menores que fueron rescatados y que, presuntamente, iban a ser utilizados para actividades de mendicidad.

De acuerdo con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los menores no tendrían relación filial con los adultos investigados y fueron trasladados desde Santa Cruz sin documentación.

Menores están bajo protección

El jefe policial informó que los cuatro menores rescatados se encuentran bajo custodia de la Defensoría de la Niñez, en un hogar de acogida y con la atención necesaria mientras se desarrolla el proceso investigativo.

En tanto, el cuerpo de la bebé permanece en dependencias de la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), debido a que ningún familiar realizó hasta el momento el retiro correspondiente.

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