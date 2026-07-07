Adolescente lucha por su vida; investigan a su pareja por un hecho ocurrido en Cobija

Una adolescente de 16 años, madre de un bebé de apenas dos meses, permanece en estado crítico tras sufrir un presunto intento de feminicidio en Cobija, departamento de Pando. La joven fue rociada con gasolina y posteriormente prendida en fuego por su pareja, un adolescente de 17 años que actualmente se encuentra bajo custodia policial.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la víctima presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% de su cuerpo, incluyendo el rostro y el torso, por lo que permanece internada en terapia intensiva y con asistencia respiratoria.

La Policía informó que el adolescente acusado fue aprehendido y es investigado por el hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Su madre clama por ayuda

La madre de la víctima, Olivia Puro, relató entre lágrimas que su hija se encuentra inconsciente y que los médicos recomendaron su traslado urgente a un hospital especializado en quemados en Río Branco, Brasil, debido a la gravedad de las lesiones.

"Mi hija ahorita se encuentra bien delicada. Lo más urgente es salvar su vida. Me dijeron los doctores que tiene que ir a otro nivel porque aquí no hay la especialidad que necesita. Está entubada", expresó.

La mujer señaló que la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el traslado y el tratamiento médico especializado.

"Estoy desesperada, no tengo cómo hacer. Pido a la gente que me ayude, cualquier aporte sirve para poder salvar la vida de mi hija", manifestó.

Mientras tanto, el bebé de dos meses permanece al cuidado de otros familiares, quienes asumieron su atención mientras la joven continúa luchando por sobrevivir.

El caso generó una campaña solidaria para recaudar fondos destinados al traslado y tratamiento de la adolescente, mientras las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales del presunto agresor.

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