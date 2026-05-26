Más de Bs 40.000 fueron recaudados para Favio, el joven agredido durante bloqueos en Senkata

La historia de Favio, un joven que fue agredido mientras trasladaba a su gatita en medio de los bloqueos en Senkata, conmovió a cientos de bolivianos y desató una ola de solidaridad que permitió recaudar más de Bs 40 mil para apoyar su recuperación.

El caso fue difundido en el segmento “Cuéntame tu historia”, donde se expuso el difícil momento que atravesó el joven, quien fue interceptado y agredido físicamente por un grupo de manifestantes mientras intentaba movilizarse con su mascota.

Favio sufre de epilepsia

Según relató, fue víctima de golpes, chicotazos y recibió una pedrada en la cabeza. La agresión reviste especial gravedad debido a que Fabio padece epilepsia, condición que podría agravarse por el impacto sufrido.

Además de las lesiones, los agresores dañaron la mochila con la que transportaba a su gatita, a la que protege y considera parte fundamental de su vida cotidiana.

La situación económica del joven también generó preocupación. Favio se encontraba sin trabajo y enfrentaba severas dificultades para cubrir su alimentación y tratamiento médico.

Ayuda solidaria

Tras conocerse su historia, la respuesta ciudadana no se hizo esperar. Decenas de personas realizaron aportes económicos que permitieron superar ampliamente las expectativas iniciales.

Los recursos recaudados serán destinados a la compra de medicamentos, estudios médicos especializados, tomografías, alimentación y una nueva mochila para el traslado de su mascota.

“Yo me encuentro mucho mejor. Quienes se preguntaban por la gatita, aquí está y se encuentra bien”, expresó Fabio al agradecer públicamente la ayuda recibida.

El joven destacó el apoyo de la ciudadanía y afirmó que esta muestra de solidaridad le devolvió esperanza en medio de una situación marcada por la violencia y la incertidumbre.

El caso también puso en evidencia las consecuencias humanas que generan los conflictos sociales, donde ciudadanos ajenos a las disputas terminan expuestos a hechos de agresión mientras intentan realizar actividades cotidianas.

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