Captan a bloqueadores lanzando dinamita contra policías en Parotani en operativo de desbloqueo

Un operativo de desbloqueo en la zona de Parotani derivó este martes en violentos enfrentamientos entre efectivos policiales y grupos movilizados, donde se registró el uso de dinamita contra la fuerza pública.

De acuerdo con imágenes difundidas desde el lugar, dos bloqueadores habrían encendido un cachorro de dinamita para luego lanzarlo utilizando una honda en dirección a los efectivos policiales que avanzaban en el operativo.

La Policía Boliviana confirmó que durante la intervención se registraron ataques con explosivos y piedras lanzadas desde los cerros aledaños a la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, con el objetivo de impedir el restablecimiento del tránsito vehicular.

El contingente policial fue desplegado para despejar la vía, que permanece bloqueada en varios tramos por grupos movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el lugar se reportaron momentos de alta tensión debido a la persistencia de los enfrentamientos.

Ante la agresión, los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes y continuar con las labores de resguardo en la zona.

Las autoridades mantienen el operativo en curso mientras se evalúan posibles daños y se investiga la participación de los responsables en el uso de artefactos explosivos contra el personal policial.

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