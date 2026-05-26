“No estás obligado a marchar”: Habilitan plataforma para denunciar amenazas

La Policía de La Paz habilitó canales digitales y WhatsApp para recibir denuncias relacionadas con amenazas para participar en movilizaciones.
26/05/2026 13:22
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La Policía de La Paz difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que recuerda que participar en marchas o manifestaciones no es obligatorio, al tratarse de un derecho cuyo ejercicio debe darse de manera voluntaria.
A través de una publicación oficial, la institución señaló que el derecho a la protesta y manifestación pertenece a todos los ciudadanos, pero subrayó que su principal característica es la voluntariedad, por lo que exhortó a denunciar cualquier presión o intento de obligar a personas a participar en movilizaciones.
Denuncia ante la Policía
Para este fin, la Policía puso a disposición una plataforma digital donde la población podrá reportar este tipo de situaciones, asegurando que la información proporcionada será manejada bajo reserva.
https://www.policialapaz.com.bo/
La publicación surge en un contexto de alta conflictividad social en el departamento de La Paz, marcado por movilizaciones, bloqueos y protestas que mantienen afectada la circulación y el abastecimiento en distintos puntos de la ciudad.
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