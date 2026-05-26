“No estás obligado a marchar”: Habilitan plataforma para denunciar amenazas

La Policía de La Paz difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que recuerda que participar en marchas o manifestaciones no es obligatorio, al tratarse de un derecho cuyo ejercicio debe darse de manera voluntaria.

A través de una publicación oficial, la institución señaló que el derecho a la protesta y manifestación pertenece a todos los ciudadanos, pero subrayó que su principal característica es la voluntariedad, por lo que exhortó a denunciar cualquier presión o intento de obligar a personas a participar en movilizaciones.

Foto: Policía habilita plataforma digital para recibir denuncias. Policía Boliviana.

Denuncia ante la Policía

Para este fin, la Policía puso a disposición una plataforma digital donde la población podrá reportar este tipo de situaciones, asegurando que la información proporcionada será manejada bajo reserva.

Página Web Oficial

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La publicación surge en un contexto de alta conflictividad social en el departamento de La Paz, marcado por movilizaciones, bloqueos y protestas que mantienen afectada la circulación y el abastecimiento en distintos puntos de la ciudad.

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