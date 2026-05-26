Caravana ciclista, juegos y cultura: así se vivirá el Día del Peatón en Cochabamba este domingo

Este domingo 31 de mayo, Cochabamba vivirá el primer Día del Peatón de 2026 con una jornada dedicada al deporte, la cultura, el cuidado del medio ambiente y la convivencia familiar. La actividad se desarrollará desde las 09:00 hasta las 18:00 en coordinación con otros municipios de la región metropolitana del departamento.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, informó que durante toda la jornada se habilitarán espacios públicos con actividades recreativas y concursos abiertos para toda la población.

Entre las actividades anunciadas destaca una caravana ciclista que partirá desde el parque Ollantay y llegará hasta la FEXCO, en el campo ferial de Alalay.

También se realizarán otras propuestas como la ruta ciclística turística Coronilla, la ruta guiada “14 estaciones del Cristo”, la presentación de Imillas Skate, el Día Creativo Naranja, actividades culturales en el pasaje Portales, además de juegos y espacios recreativos para niños y familias.

Gutiérrez señaló que los concursos, entre ellos de botargas, mascotas, carritos, volantines y maratón, ya tienen inscripciones habilitadas a través de la página oficial de la Alcaldía de Cochabamba, donde también se publicará los detalles para la participación de los interesantes.

Explicó además que uno de los objetivos de la jornada es reducir al máximo la emisión de permisos de circulación, para priorizar el uso de los espacios públicos por parte de peatones, ciclistas y familias.

“Queremos que la población se apropie de las calles, disfrute de los espacios públicos y comparta en familia. El Día del Peatón nació con un concepto de unidad, del uso de la bicicleta y del cuidado de la calidad del aire”, afirmó.

Asimismo, indicó que diferentes subalcaldías preparan actividades paralelas en sus distritos y que los parques estarán abiertos durante toda la jornada. También habrá presencia de iniciativas turísticas en el Cristo de la Concordia.

Desde la Alcaldía invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y participar en las distintas actividades programadas en distintos puntos de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play