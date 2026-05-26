Lecheros de Cochabamba habilitan cuatro puntos de venta directa en la ciudad por bloqueos

Los productores de leche de Cochabamba reportaron pérdidas que superan los 10 millones de bolivianos debido a los bloqueos en carreteras y, ante la imposibilidad de trasladar su producción con normalidad, habilitaron cuatro puntos de venta directa en la ciudad para comercializar leche y sus derivados.

El presidente de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Funda-Prolec), Jhasmani Medrano, informó que diariamente están saliendo a vender más de 100 mil litros de leche en distintos sectores de la ciudad para evitar mayores pérdidas económicas.

“Son más de 100 mil litros los que estamos saliendo a vender en las calles de Cochabamba. Tenemos una pérdida de 10 millones de bolivianos en el departamento, y esa cifra sigue aumentando cada día que pasan los bloqueos”, señaló.

Puntos de venta directaMedrano explicó que, tras coordinaciones con la Alcaldía de Cochabamba, se habilitaron cuatro puntos de venta directa: en la plaza 14 de Septiembre, plazuela Cala Cala, plazuela Corazonistas y plazuela Sucre, donde la población puede adquirir leche cruda, quesillo, queso, yogur y otros derivados lácteos desde las 08:30.

Venta en la plaza 14 de Septiembre. Foto: GAMC

El dirigente indicó que la medida busca dar salida al excedente de producción que no está siendo acopiado con normalidad por la industria, debido al impacto de los bloqueos.

“En el caso de la leche no podemos guardar; sí o sí tenemos que venderla en el día. Por eso estamos transformando parte de la producción en quesillo, yogur, dulce de leche y otros productos”, explicó.

Además, alertó que al menos 300 camiones cargados con afrecho y otros insumos permanecen varados por los bloqueos, lo que también afecta la alimentación del ganado lechero y pone en riesgo la producción en las granjas.

Medrano advirtió que la falta de alimento balanceado puede reducir drásticamente el rendimiento de las vacas. “Una vaca que producía hasta 30 litros puede bajar a 10 litros por la falta de alimento, y recuperar esa producción puede tomar hasta tres meses”, afirmó.

Los productores también informaron que realizan gestiones para ampliar la venta directa a otros municipios de la región metropolitana y el valle alto, mientras persistan los bloqueos en el departamento.

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