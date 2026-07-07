A la cárcel por billetes falsos: dos implicados en fábrica clandestina de Achocalla van a San Pedro

La justicia determinó enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva a dos de los tres implicados en el caso de la fábrica clandestina de billetes falsos desmantelada en el municipio de Achocalla. El tercer involucrado se benefició con detención domiciliaria tras aplicársele una fianza económica.

Medidas cautelares para los acusados

En la audiencia de medidas cautelares celebrada este día, el juez evaluó los elementos de convicción presentados contra los tres sujetos aprehendidos. La resolución judicial dictaminó lo siguiente:

Detención preventiva: Dos de los imputados serán trasladados de inmediato al penal de San Pedro , donde permanecerán por un lapso de seis meses mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

Detención domiciliaria: El tercer implicado recibió una medida sustitutiva que le permitirá defenderse en libertad condicional, previo pago de una fianza de 50.000 bolivianos.

El operativo: Meses de inteligencia policial

El caso se destapó el pasado viernes tras un exitoso operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en un inmueble del municipio de Achocalla. La intervención fue el resultado de un riguroso trabajo de inteligencia policial que tomó varios meses, impulsado por constantes denuncias ciudadanas sobre la circulación de dinero falso en los mercados.

Los investigadores lograron seguir la ruta del dinero falsificado hasta identificar la ubicación exacta del centro de operaciones.

Material secuestrado: Durante el allanamiento, el personal de la Felcc incautó una gran cantidad de billetes falsificados en cortes de Bs 50, Bs 100 y Bs 200, además de billetes de $us 100.

Asimismo, en el lugar se desmanteló una infraestructura industrial compuesta por prensas, impresoras de alta calidad, tintas especiales y otros insumos químicos utilizados de manera ilegal para la falsificación de la moneda nacional y extranjera. Se espera que en las próximas horas se proceda con el traslado definitivo de los dos detenidos al recinto penitenciario paceño.

Mira la programación en Red Uno Play