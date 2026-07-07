Choque frontal en la vía Cochabamba – Santa Cruz deja un muerto y dos heridos

Una violenta colisión vehicular en el kilómetro 73 de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz se cobró la vida de una persona y causó heridas en otras dos.

El trágico incidente ocurrió específicamente en el sector de Coranipampa, donde ambos automotores impactaron con fuerza considerable.

Los primeros reportes de la Policía Boliviana apuntan a una presunta invasión de carril por parte de uno de los automóviles como la causa principal del siniestro.

Ante este escenario, las fuerzas del orden procedieron a la aprehensión de uno de los choferes mientras los peritos técnicos avanzan con las investigaciones correspondientes.

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