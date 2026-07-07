TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Choque frontal en la vía Cochabamba – Santa Cruz deja un muerto y dos heridos

Las autoridades policiales aprehendieron a uno de los conductores involucrados mientras se determinan las responsabilidades del siniestro.

Ximena Rodriguez

07/07/2026 18:46

Agregar Reduno en
El accidente se registró en el kilómetro 73, en la carretera Cochabamba - Santa Cruz
Cocha

Escuchar esta nota

Una violenta colisión vehicular en el kilómetro 73 de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz se cobró la vida de una persona y causó heridas en otras dos.

El trágico incidente ocurrió específicamente en el sector de Coranipampa, donde ambos automotores impactaron con fuerza considerable.

Los primeros reportes de la Policía Boliviana apuntan a una presunta invasión de carril por parte de uno de los automóviles como la causa principal del siniestro.

Ante este escenario, las fuerzas del orden procedieron a la aprehensión de uno de los choferes mientras los peritos técnicos avanzan con las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD