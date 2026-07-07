Revocan detención preventiva y otorgan detención domiciliaria a piloto de avión Hércules

La Sala Penal Tercera revocó la detención preventiva del mayor Erick Rojas, piloto del avión Hércules, y dispuso su cesación a la detención preventiva, otorgándole detención domiciliaria con derecho al trabajo.

La determinación judicial también establece arraigo, presentación semanal ante el Ministerio Público y una fianza económica de Bs 60.000, como parte de las medidas sustitutivas impuestas dentro del proceso.

Medidas impuestas por la Justicia

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó revocar la resolución N° 250/2026, de fecha 23 de junio de 2026, que había dispuesto la detención preventiva del uniformado.

“En consecuencia, dispone la cesación a la detención preventiva de Eric Rojas Zambrana, imponiéndose las siguientes medidas conforme el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal”, señaló la jueza durante la lectura de la resolución.

Entre las medidas fijadas están el arraigo, la detención domiciliaria con autorización para trabajar y la obligación de presentarse cada lunes ante el Ministerio Público.

Presentación semanal y registro biométrico

La resolución establece que Rojas deberá registrar su asistencia cada lunes en el sistema biométrico del Ministerio Público, para lo cual se le autoriza salir de su domicilio.

Según la disposición judicial, el registro biométrico deberá realizarse entre las 08:30 y las 14:00.

Además, la Sala Penal Tercera fijó una fianza económica de Bs 60.000 como parte de las condiciones para acceder a la cesación de la detención preventiva.

Derecho al trabajo

La autoridad judicial también otorgó al piloto detención domiciliaria con derecho al trabajo, lo que le permitirá desarrollar actividades laborales bajo las condiciones establecidas por la resolución.

El cumplimiento de estas medidas será supervisado por las instancias correspondientes, mientras continúa el proceso judicial.

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