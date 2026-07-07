Envían a Palmasola a cuatro acusados por atraco a una empresa ganadera en Santa Cruz

La Justicia determinó este martes 7 de julio la detención preventiva por 180 días para cuatro personas, entre ellas una mujer, investigadas por un violento robo agravado registrado en una empresa ganadera ubicada sobre la carretera a Cotoca, en la zona este del departamento de Santa Cruz.

La audiencia cautelar se desarrolló en la Casa Judicial del municipio de Pailón, donde un juez dispuso que los imputados sean trasladados al penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

El Ministerio Público los investiga por los presuntos delitos de robo agravado, asociación delictuosa y porte y portación ilegal de arma de fuego, luego de que existieran suficientes elementos que los vinculan con el asalto.

Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los presuntos delincuentes ingresaron al predio portando armas de fuego y redujeron a los trabajadores mediante amenazas. Durante el atraco sustrajeron aproximadamente Bs 7.000 en efectivo, dinero que se encontraba en poder de algunas de las víctimas.

Las investigaciones también establecen que, antes de darse a la fuga, los sospechosos despojaron de una tablet a una menor con discapacidad que se encontraba en el lugar y presuntamente la amordazaron para evitar que pidiera ayuda.

La captura de los cuatro investigados fue resultado de un trabajo de inteligencia desarrollado por la Felcc. Concluida la audiencia cautelar, los imputados fueron trasladados bajo custodia policial al penal de Palmasola, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el hecho.

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