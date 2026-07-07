Geolocalización de una Tablet fue clave para capturar a cuatro acusados de atracar una empresa ganadera

Un trabajo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió la aprehensión de cuatro personas, entre ellas una mujer, acusadas de protagonizar un violento atraco a una empresa ganadera ubicada sobre la carretera a Cotoca, en la zona este del departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe policial, los presuntos delincuentes ingresaron al predio portando armas de fuego y redujeron a los trabajadores mediante amenazas. Durante el asalto sustrajeron aproximadamente Bs 7.000 en efectivo que se encontraban en poder de algunas de las víctimas.

Antes de huir, los sospechosos también despojaron de una Tablet a una menor con discapacidad que se encontraba en el lugar y, según la investigación, la amordazaron para facilitar su fuga.

La Policía informó que la geolocalización del dispositivo electrónico fue determinante para seguir el rastro de los implicados y concretar su captura en distintos operativos realizados entre los municipios de Cotoca y Pailón.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a disposición de un juez cautelar en la Casa Judicial de Pailón. El Ministerio Público los imputó por los presuntos delitos de robo agravado, asociación delictuosa y tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego, mientras se espera que la autoridad jurisdiccional defina su situación legal.

Las investigaciones continúan para establecer si los acusados estarían vinculados con otros hechos delictivos registrados en la zona este del departamento.

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