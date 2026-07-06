¿Lo estás haciendo mal? Así debes eliminar las fotos que te envían en WhatsApp

La acumulación de imágenes y videos en la aplicación de mensajería hace más lento el sistema operativo, pero resolverlo es muy sencillo.
06/07/2026 19:56
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Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula una enorme cantidad de archivos en la memoria interna que perjudican directamente el sistema. Las fotos y videos pesados saturan el almacenamiento, provocando que las aplicaciones se cierren solas o se impidan nuevas descargas.
Si notas que tu dispositivo ya no trabaja de forma fluida, es momento de tomar medidas drásticas con los contenidos multimedia. A continuación, te explicamos detalladamente cómo eliminar estos elementos para recuperar la velocidad de tu teléfono.
Guía para administrar tu almacenamiento
La propia aplicación ofrece una herramienta nativa para localizar y destruir los archivos que perjudican el rendimiento. Sigue estos pasos en tu menú para limpiar la plataforma de forma general:
Existe una alternativa más específica si prefieres conservar la información de ciertos contactos y limpiar a otros. Para este caso, debes entrar al chat de tu interés y revisar de forma manual las fotos enviadas o recibidas para borrarlas por completo.
Los beneficios de un teléfono limpio
Mantener un control estricto sobre lo que guardas en tus chats trae consigo múltiples beneficios tecnológicos cotidianos. Borrar estos elementos multimedia no solo limpia tu galería, sino que transforma la experiencia de uso del dispositivo.
La acumulación de imágenes y videos en la aplicación de mensajería ralentiza el sistema operativo, pero resolverlo es muy sencillo.
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