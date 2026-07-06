¿Lo estás haciendo mal? Así debes eliminar las fotos que te envían en WhatsApp

Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula una enorme cantidad de archivos en la memoria interna que perjudican directamente el sistema. Las fotos y videos pesados saturan el almacenamiento, provocando que las aplicaciones se cierren solas o se impidan nuevas descargas.

Si notas que tu dispositivo ya no trabaja de forma fluida, es momento de tomar medidas drásticas con los contenidos multimedia. A continuación, te explicamos detalladamente cómo eliminar estos elementos para recuperar la velocidad de tu teléfono.

Guía para administrar tu almacenamiento

La propia aplicación ofrece una herramienta nativa para localizar y destruir los archivos que perjudican el rendimiento. Sigue estos pasos en tu menú para limpiar la plataforma de forma general:

Abre la aplicación y toca los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla.

Dirígete a “Ajustes” y luego a “Almacenamiento y datos”.

En “Almacenamiento y datos”, selecciona el botón “Administrar almacenamiento”.

Revisa los archivos sugeridos por la app, oprime "Seleccionar todo" y finalmente "Eliminar".

Existe una alternativa más específica si prefieres conservar la información de ciertos contactos y limpiar a otros. Para este caso, debes entrar al chat de tu interés y revisar de forma manual las fotos enviadas o recibidas para borrarlas por completo.

Los beneficios de un teléfono limpio

Mantener un control estricto sobre lo que guardas en tus chats trae consigo múltiples beneficios tecnológicos cotidianos. Borrar estos elementos multimedia no solo limpia tu galería, sino que transforma la experiencia de uso del dispositivo.

Libera espacio de almacenamiento: Eliminar imágenes en alta resolución deja más capacidad para aplicaciones, documentos y archivos importantes.

Eliminar imágenes en alta resolución deja más capacidad para aplicaciones, documentos y archivos importantes. Mejora el rendimiento del dispositivo: Liberar espacio en la memoria interna produce un funcionamiento mucho más fluido y evita la lentitud.

Liberar espacio en la memoria interna produce un funcionamiento mucho más fluido y evita la lentitud. Facilita las copias de seguridad: Al haber menos archivos, los respaldos son más pequeños, se completan rápido y consumen menos nube.

Al haber menos archivos, los respaldos son más pequeños, se completan rápido y consumen menos nube. Hace más sencilla la organización: Reducir el desorden en la galería y en los chats facilita encontrar las imágenes realmente importantes.

Reducir el desorden en la galería y en los chats facilita encontrar las imágenes realmente importantes. Reduce el uso de datos al restaurar: Una copia de seguridad ligera requiere menos datos móviles y menos tiempo para descargarse si reinstalas la app.

La acumulación de imágenes y videos en la aplicación de mensajería ralentiza el sistema operativo, pero resolverlo es muy sencillo.

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