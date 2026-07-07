Siete heridos tras invasión de carril y choque en la carretera Cotoca - Pailas

La tarde de este martes en Santa Cruz, un violento accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta Cotoca con Pailas, el cual movilizó a los equipos de emergencia locales.

El siniestro involucró a un vehículo de transporte público que cubría la transitada ruta entre Santa Cruz y Pailón, el cual terminó volcado a un lado de la vía.

Preliminarmente se conoce que uno de los automotores involucrados invadió el carril contrario de manera sorpresiva. Ante la falta de espacio y tiempo para retornar a su curso, el coche infractor presuntamente impactó fuertemente contra el costado del vehículo de transporte público de pasajeros.

Traslado urgente de las víctimas

Presuntamente, el impacto lateral desestabilizó al transporte colectivo, provocando que se vuelque.

Hasta el momento se reportan siete personas heridas, quienes, según informes preliminares, ya reciben atención médica especializada en el hospital de Cotoca.

Mira la programación en Red Uno Play