Denuncian presunta estafa por venta de cargos públicos; acusado fue retenido por las víctimas en La Paz

Un hombre identificado como David Q. fue entregado a la Policía por un grupo de personas que lo acusan de ofrecer cargos de consultoría en instituciones públicas de La Paz a cambio de dinero. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el presunto delito de estafa.

Según la denuncia, el acusado solicitaba Bs 16.500 a cada interesado, asegurando que podía gestionar contratos como consultores en entidades como el Senado, ministerios, viceministerios y empresas estatales.

Supuesto estafador fue detenido por víctimas

Las víctimas indicaron que inicialmente eran cuatro los afectados; sin embargo, aseguraron que otras personas comenzaron a presentarse tras conocerse el caso, por lo que no descartan que existan más perjudicados.

Los denunciantes sostienen que, al exigir la devolución del dinero, el acusado se negó a responder y fue retenido por ellos mismos antes de ser trasladado a dependencias policiales.

“Ahora no nos quiere devolver el dinero”, reclamó otra de las presuntas víctimas.

David Q. permanece en celdas de la Felcc mientras se desarrollan las investigaciones y se define su situación jurídica. Las autoridades continuarán recibiendo denuncias para establecer si existen más personas afectadas por este presunto mecanismo de estafa.

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