Inlasa confirma que restos hallados en contenedores de basura pertenecen a perros

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) confirmaron que los restos encontrados en contenedores de basura cercanos a la plaza del Dinosaurio, en la zona Brasil del Distrito 4 de El Alto, corresponden a canes, informó la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

Restos pertenecen a canes

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, explicó que las muestras fueron enviadas al laboratorio con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), cuyo informe oficial confirmó que los cráneos, colas y otros restos hallados pertenecían a perros.

“Los análisis realizados por el Inlasa confirmaron que los restos corresponden a canes”, señaló la autoridad al informar sobre los resultados obtenidos.

Con este informe, la Alcaldía incorporará el certificado del laboratorio como prueba dentro de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, ya que existe la presunción de que la carne habría sido extraída para su comercialización, poniendo en riesgo la salud de la población.

Investigan posible biocidio masivo

Pacheco anunció que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables y promover las acciones legales correspondientes por los presuntos delitos de biocidio y atentado contra la salud pública.

“Vamos a reforzar la denuncia presentada ante la Fiscalía para dar con los responsables”, afirmó.

Fuente: GAMEA

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