Convenio logra dotación de 312 antenas Starlink para unidades educativas en El Alto

Las unidades educativas de El Alto contarán con conexión a internet satelital mediante la instalación de 312 antenas Starlink, luego de la firma de un convenio entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y el Ministerio de Educación.

Beneficio para la educación

El alcalde Eliser Roca informó que la implementación comenzará en los próximos días y beneficiará a establecimientos educativos de los 14 distritos del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

“En los próximos días vamos a empezar a instalar 312 antenas Starlink en las unidades educativas”, anunció la autoridad edil, quien destacó que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en el sistema educativo.

Internet garantizado

Por su parte, el director departamental de Educación interino de La Paz, Víctor Hugo Sirpa Huanca, explicó que el servicio de internet será financiado por el Estado durante los primeros dos años y, posteriormente, la Alcaldía asumirá el costo para garantizar su continuidad.

Foto: Alcalde de El Alto, Eliser Roca junto a representantes de la empresa norteamericana Starlink tras firma de convenio. GAMEA.

“Va a contribuir enormemente a la calidad educativa de nuestros estudiantes porque van a tener acceso a un medio tecnológico para poder fortalecer el proceso de aprendizaje”, afirmó Sirpa.

Las autoridades señalaron que el proyecto busca reducir la brecha digital y brindar mejores oportunidades de acceso a recursos educativos en línea para miles de estudiantes alteños.

Mira la programación en Red Uno Play