FIIE 2026 impulsa el debate sobre el nuevo contrato educativo y el rol de las universidades hacia 2030

La transformación tecnológica, la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral están desafiando a las universidades a replantear su papel en la sociedad. Hoy, con el avance de la tecnología, el reto es formar ciudadanos capaces de aprender, adaptarse a nuevos escenarios y aportar soluciones a los desafíos del entorno.

Verónica Ágreda, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora nacional de La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que la transformación debe estar respaldada por una visión institucional de largo plazo. "En nuestra estrategia institucional (ANUP), que es la hoja de ruta hasta 2030, guía cada paso del sistema universitario privado", destaca la autoridad.

Asimismo, afirma que la implementación de la estrategia requiere de una estructura actualizada que contemple las tendencias internacionales y los nuevos requerimientos del país.

"Bolivia es parte de estos cambios y requiere instituciones responsables y abiertas al diálogo. Siempre hemos creído en la colaboración, en una alianza público y privada que nos permita garantizar una educación inclusiva, pertinente y de calidad", explica Ágreda.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial coinciden en que las universidades deben avanzar hacia currículos flexibles, aprendizaje basado en proyectos, competencias digitales, pensamiento crítico y formación continua para responder a un entorno cada vez más dinámico.

La colaboración impulsa un futuro sostenible

Para Carlos Cuéllar Aguilera, secretario académico de la ANUP y rector nacional de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), el nuevo contrato educativo debe construirse entre todos los actores.

“Hacia el 2030, las universidades deben dejar de ser solo centros de transmisión de conocimientos para convertirse en verdaderos ecosistemas de innovación y resiliencia. El principal cambio radica en la flexibilidad y la agilidad institucional: necesitamos currículas dinámicas que se adapten en tiempo real a las demandas del entorno laboral, integrando la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes como competencias transversales”, explica el Cuéllar.

El académico también plantea cuatro pilares: inclusión y accesibilidad sostenible, corresponsabilidad entre universidad, Estado y sector productivo, calidad certificada mediante una agencia nacional de acreditación y un enfoque de humanismo tecnológico, donde la innovación siempre esté al servicio de las personas.

Un nuevo contrato replantea el papel de las universidades en FIIE 2026

El debate cobra fuerza en el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), que propone construir un nuevo contrato educativo hacia 2030. Laura Poveda, coordinadora nacional de Eventos Internacionales de Unifranz, explica que la temática responde a una transformación sin precedentes.

"El lema del FIIE 2026 responde a una lectura rigurosa del momento histórico que atraviesa la educación en Iberoamérica. El contrato educativo, el pacto implícito entre la sociedad y sus instituciones de formación. Hoy ese pacto enfrenta su mayor crisis: no porque la educación haya fallado, sino porque el mundo al que debía preparar se transformó a una velocidad que los sistemas educativos no lograron acompañar", destaca Poveda.

De la misma manera sostiene que la inteligencia artificial, la volatilidad del mercado laboral y la necesidad de una gobernanza más ágil obligan a rediseñar la educación.

"El horizonte de 2030 no es arbitrario: representa el plazo en el que las decisiones que se tomen hoy, o se postergue, definirán si la educación cumple o incumple su promesa con las próximas generaciones", enfatiza Poveda.

En esa línea, el FIIE 2026 se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión sobre el futuro de la educación superior en América Latina. El evento reunirá a importantes autoridades, académicos, investigadores, empresas y organismos internacionales para debatir cómo fortalecer la educación superior frente a la inteligencia artificial, la transformación digital y la empleabilidad hacia 2030.

El encuentro, que se realizará el 8 y 9 de julio en Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, las inscripciones para participar en el FIIE 2026 ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de Unifranz (https://foro.unifranz.edu.bo/), y están dirigidas a docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y profesionales interesados en construir propuestas innovadoras que permitan formar a los profesionales que demandará el futuro.

La meta es que las universidades lideren una transformación que combine excelencia académica, innovación, empleabilidad e impacto social, preparando profesionales y ciudadanos capaces de construir un futuro más inclusivo, sostenible y competitivo.

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