FIIE 2026 reunirá a expertos de 15 países para debatir la educación hacia 2030

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2026, es un espacio que busca impulsar el debate sobre el futuro de la educación y la construcción de un nuevo contrato educativo hacia el 2030. Más que un escenario para el intercambio de ideas, el foro pretende convertirse en una plataforma desde la que surjan propuestas que contribuyan a orientar las políticas y estrategias educativas que demandan Bolivia y la región en los próximos años.

La presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), Verónica Ágreda, explicó que la realización del evento es el resultado de un trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses con instituciones y redes académicas internacionales.

"Para Unifranz significa la materialización de todo un año de trabajo junto a redes internacionales en las que hemos venido participando de manera activa en la Red de Rectores por la Sostenibilidad de la UNESCO, la Organización Universitaria Interamericana, RECLA también, y el acercamiento que tenemos con la CEPAL, donde justamente vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos como región de cara al futuro", afirmó.

La autoridad señaló que el propósito del FIIE 2026 es trascender el intercambio de experiencias para generar acuerdos que permitan proyectar una transformación educativa alineada con las nuevas demandas del contexto nacional e internacional.

"Es un espacio clave para poder llevar adelante el objetivo que tenemos, que es el de realizar un contrato educativo de cara al 2030, en un momento de inflexión en el que tenemos un nuevo gobierno y se está llevando adelante toda la planificación de lo que va a ser el plan de desarrollo sostenible para Bolivia hacia el año 2035", sostuvo.

La agenda académica se desarrollará alrededor de cuatro grandes ejes. El primero analizará la evolución de las políticas públicas y las decisiones necesarias para fortalecer sistemas educativos más inclusivos, pertinentes y preparados para enfrentar los cambios tecnológicos. El segundo se enfocará en la investigación, la innovación y las tecnologías emergentes aplicadas al desarrollo sostenible, incorporando temas como inteligencia artificial, neurociencias, educación STEM+ y metodologías sustentadas en evidencia científica.

Otro de los espacios estará dedicado a debatir las competencias profesionales, la empleabilidad y los nuevos modelos de aprendizaje flexible, abordando aspectos como las microcredenciales, la formación continua y el desarrollo del talento que demandan los mercados laborales actuales. A ello se sumará un eje orientado a fortalecer la cooperación internacional entre universidades e instituciones, promoviendo redes de investigación, innovación e intercambio académico que contribuyan a consolidar una educación superior con mayor impacto regional y global.

El encuentro, que tendrá lugar en Fexpocruz de Santa Cruz este 8 y 9 de julio, congregará a referentes nacionales e internacionales del ámbito educativo como autoridades, rectores, investigadores, representantes de organismos multilaterales y especialistas para analizar cómo responder a los cambios que imponen la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la transformación del empleo y los nuevos desafíos sociales.

Para Ágreda, el valor diferencial del FIIE radica precisamente en reunir a todos los actores involucrados en la transformación educativa.

"El foco del Foro Internacional de Innovación Educativa siempre ha sido la innovación. No solamente vemos cuáles son las nuevas tendencias y los desafíos que tenemos las universidades y los distintos niveles educativos, sino que también es un espacio que nos permite encontrarnos a todos los niveles educativos, desde la educación regular, la educación técnica y la educación universitaria, para ver cuáles son los desafíos que enfrentamos en un mundo en el que la inteligencia artificial está completamente estructurando de manera distinta los mercados laborales", señaló.

La agenda contempla conferencias magistrales, paneles de expertos, talleres y espacios de networking con la participación de representantes de organismos internacionales, gobiernos, universidades y empresas.

Entre los invitados internacionales destacan Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL; Yuma Inzolia, representante de la Red de Rectoras y Rectores por la Sostenibilidad de UNESCO IESALC; Nina Smidt, CEO de Siemens Stiftung; Rodrigo Fábrega, profesor invitado del MIT Media Lab; Cristina Aranda, especialista en inteligencia artificial y big data; Barbara Silva, fundadora de Singularity University Chile; Maripé Menéndez, directora para Latinoamérica, Portugal y España del Bachillerato Internacional; David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana; además de expertos provenientes de España, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y México.

La representación nacional estará integrada por autoridades como el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés; la viceministra Ana Cárdenas; representantes de UNICEF Bolivia, CAF, universidades públicas y privadas, líderes empresariales y especialistas en innovación y educación.

Durante la primera jornada se desarrollarán conferencias sobre políticas públicas para la educación, sostenibilidad, inteligencia artificial, neurociencia, educación STEM+ y tecnologías emergentes, además de paneles dedicados a las microcredenciales, la empleabilidad y el aprendizaje permanente. La segunda jornada estará enfocada en innovación global, cooperación internacional, internacionalización universitaria, aseguramiento de la calidad y alianzas entre universidad, empresa y Estado, concluyendo con talleres especializados y el acto de clausura.

Ágreda subrayó que el encuentro busca generar respuestas a los desafíos que enfrentan las instituciones educativas y la sociedad en un contexto de cambios acelerados.

"Hemos invitado a expertos de primer nivel para tocar estas temáticas. Entre ellos se acerca a nosotros el secretario adjunto de la CEPAL, quien viene a hablarnos sobre cómo está la región en términos de política pública y cuáles son los desafíos que tenemos como región. También estamos trayendo expertos desde MIT, desde Singularity University y otros referentes internacionales para abordar temas vinculados con la competitividad, el empleo, las competencias del futuro y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial", destacó.

La académica extendió además una invitación a toda la comunidad educativa, autoridades, empresarios, investigadores, docentes y estudiantes para formar parte del encuentro.

"Estamos muy próximos al Foro Internacional de Innovación Educativa que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Cruz el 8 y el 9 de julio. Todos están cordialmente invitados. Nunca antes había sido tan importante hablar de este contrato educativo en tiempos cuando estamos construyendo un nuevo plan de desarrollo para el país. Otra de las temáticas extremadamente importantes tiene que ver con las redes: cómo acelerar el paso y fortalecernos a través de las alianzas para avanzar mucho más rápido hacia los desafíos que tenemos como país y como sector educativo", concluyó.

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa aspira a consolidarse como uno de los principales espacios de diálogo sobre el futuro de la educación en Iberoamérica, promoviendo la construcción de acuerdos que permitan responder a los desafíos del 2030 mediante la innovación, la cooperación y la formación de talento para una sociedad en permanente transformación.

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