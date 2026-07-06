Las universidades enfrentan el desafío de la empleabilidad y FIIE 2026 abre el debate sobre la formación del futuro

La empleabilidad es uno de los principales indicadores de calidad educativa y un compromiso ineludible para las instituciones de educación superior. El desafío de las universidades es formar personas capaces de adaptarse, aprender y generar impacto en entornos cada vez más complejos.

Para Verónica Ágreda, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora nacional de Unifranz, el desafío debe abordarse desde el inicio del proceso formativo.

"La empleabilidad se ha convertido en algo relevante e importante en el momento en el que asumimos la responsabilidad de formar a los profesionales del futuro. Por eso, desde el primer semestre estamos en contacto permanente con la realidad, con el mercado laboral, con qué es lo que requieren las empresas y cuáles son las competencias que debemos desarrollar", sostiene la autoridad.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coinciden en que existe una creciente brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral y las habilidades con las que egresan muchos profesionales.

Frente a esta realidad, las universidades están llamadas a transformar sus modelos educativos, fortaleciendo la formación práctica, las competencias digitales y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Aprender haciendo fortalece la empleabilidad universitaria

La formación basada en experiencias reales, proyectos aplicados y resolución de problemas es una de las estrategias más efectivas para mejorar la inserción laboral. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que cerca del 45% de los empleadores en América Latina identifica deficiencias en las competencias prácticas de los egresados universitarios.

La autoridad académica destaca además que la formación universitaria debe trascender los conocimientos técnicos.

"Las competencias para la vida, el pensamiento crítico, la alfabetización digital, competencias que sin duda, unidas a otras competencias, servirán a los profesionales para tener una formación a lo largo de la vida y para poder aprender y reaprender, actualizarse, tener nuevas formaciones o dar cambios completos a su formación profesional para seguir vigentes y seguir aportando al desarrollo sostenible", destaca Ágreda.

Calidad académica impulsa la formación de profesionales competitivos

La preparación para el empleo también exige entornos educativos alineados con estándares internacionales. Laboratorios especializados, simuladores, bibliotecas digitales y metodologías innovadoras forman parte de una transformación educativa orientada a reducir la distancia entre la universidad y el mundo laboral.

"Siempre hemos tenido como visión poder desarrollar una calidad académica a nivel internacional. Nuestro propósito es llevar adelante un modelo educativo que sea relevante, pertinente, inclusivo y que se realice a lo largo de la vida. Este es nuestro primer principio, calidad académica para competir a nivel global", afirma Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz.

Esta apuesta por la calidad ha permitido a la Unifranz obtener reconocimientos internacionales como la certificación QS Stars, donde alcanzó cinco estrellas en empleabilidad y cuatro estrellas en impacto social durante 2025. Asimismo, acreditaciones regionales como ARCU-SUR fortalecen la movilidad académica y las oportunidades de inserción laboral de los estudiantes.

La empleabilidad del futuro también requiere desarrollar habilidades humanas, pensamiento crítico, liderazgo, adaptabilidad y compromiso social. Las empresas buscan profesionales técnicamente competentes, pero también capaces de trabajar en equipo, resolver problemas y generar valor en sus comunidades.

"Una característica que tienen nuestros estudiantes y futuros profesionales es que no solamente son competentes en su profesión. Se forman como ciudadanos de verdad, personas que puedan contribuir a la sociedad, la región y la ciudad donde viven. Por eso el tema de la inclusión social es fundamental para nosotros", sostiene Dabdoub.

La internacionalización, los intercambios académicos, el emprendimiento y la formación ciudadana se consolidan así como componentes esenciales de una educación superior orientada al desarrollo sostenible y a la construcción de sociedades más inclusivas y competitivas.

El FIIE 2026 promueve nuevas propuestas educativas

En este contexto, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por Unifranz, se proyecta como uno de los principales espacios de reflexión sobre el futuro de la educación superior en América Latina.

El encuentro, que se realizará el 8 y 9 de julio en Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, reunirá a expertos nacionales e internacionales, organismos multilaterales, universidades y empresas tecnológicas para debatir los desafíos de la inteligencia artificial, la transformación digital y la empleabilidad hacia 2030.

Las inscripciones para participar en el FIIE 2026 ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de Unifranz (https://foro.unifranz.edu.bo/), y están dirigidas a docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y profesionales interesados en construir propuestas innovadoras que permitan formar a los profesionales que demandará el futuro.

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