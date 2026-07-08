Fernando Aramayo es designado como Ministro de Defensa Interino ante viaje oficial de Ernesto Justiniano

A través del Decreto Presidencial N° 5649, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, designó de forma interina al actual Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo Carrasco, para asumir la cartera de Defensa.

Esta determinación se da en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo N° 4857, los cuales facultan al Primer Mandatario a nombrar ministros interinos en caso de ausencias temporales de los titulares.

Motivo del interinato

La designación responde a un viaje oficial programado por el Ministro de Defensa titular, Ernesto Justiniano Urenda. El ministro se ausentará del territorio nacional entre el 7 y el 10 de julio de 2026 con destino a la ciudad de Cusco, República del Perú.

El propósito de su viaje es representar a Bolivia en la XVII edición de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA). Ante esta misión diplomática, Justiniano solicitó formalmente el nombramiento de un interino para no interrumpir la gestión de la cartera de Estado, conforme a la normativa vigente.

Detalles del Decreto

Autoridad Designada: Fernando Hugo Aramayo Carrasco (Ministro de Relaciones Exteriores).

Duración: Mientras dure la ausencia del titular.

Firmantes del Decreto: El Presidente Rodrigo Paz Pereira y José Luis Lupo Flores.

El documento fue emitido y firmado en el Palacio de Gobierno a los siete días del mes de julio de dos mil veintiséis, quedando registrado oficialmente en la Gaceta Oficial de Bolivia.

El decreto publicado en la Gaceta.

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