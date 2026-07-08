Analista alerta que Bolivia debe actuar para no quedarse sin gas

El analista en hidrocarburos Francesco Zaratti advirtió que Bolivia atraviesa una crisis profunda en el sector hidrocarburífero, principalmente por la caída de las reservas de gas, aunque aclaró que el país todavía no enfrenta una crisis energética total.

Zaratti afirmó que desde hace más de una década se alertaba sobre los riesgos de una política energética basada en la idea de que Bolivia tenía reservas de gas “infinitas”.

Pide medidas urgentes

El analista sostuvo que el país necesita medidas inmediatas y puntuales para evitar mayores problemas en los próximos años. Según Zaratti, no basta con hablar de reformas estructurales de largo plazo si no se toman decisiones urgentes.

“Se necesitan medidas puntuales para no quedarnos sin gas o sin energía en los próximos años”, manifestó.

Entre esas medidas, mencionó la necesidad de corregir condiciones que permitan atraer inversiones, garantizar mercados de exportación y priorizar el abastecimiento interno.

“Nos hemos quedado sin gas y sin divisas”

Zaratti señaló que el país monetizó sus reservas de gas durante años, pero no repuso lo que fue consumiendo ni utilizó esos recursos para fortalecer el sector energético.

“Las hemos monetizado, hemos aumentado las reservas monetarias y en el tiempo nos hemos quedado sin gas y sin divisas en el Banco Central”, afirmó.

El analista indicó que el gas fue durante años el motor de la economía boliviana, pero advirtió que, cuando ese motor comienza a fallar, también se afecta el desempeño económico del país.

Crisis de hidrocarburos, no energética

Zaratti hizo una precisión sobre el diagnóstico actual y sostuvo que Bolivia aún no vive una crisis energética como la registrada en otros países, donde se producen apagones prolongados.

“Bolivia todavía no está en una crisis energética, está en una crisis de hidrocarburos”, señaló.

El experto explicó que el sistema eléctrico todavía funciona, aunque está estrechamente vinculado al gas, por lo que pidió fortalecerlo para evitar que la crisis hidrocarburífera se convierta en una crisis energética.

Cuestiona el modelo tributario del 50/50

Zaratti consideró que uno de los principales obstáculos para la exploración y explotación hidrocarburífera está en la estructura tributaria vigente.

“El famoso 50/50 ha matado toda la industria, la exploración, la explotación del petróleo y ha destruido lo del gas en los campos pequeños”, afirmó.

Según el analista, Bolivia apostó durante años a los megacampos, pero estos también se agotaron, por lo que el país debe asumir que el ciclo del gas está llegando a su fin.

Reservas en nivel crítico

Zaratti señaló que el país espera la publicación de datos oficiales sobre las reservas de gas, pero estimó que el nivel será menor a 3 TCF, una cifra que calificó como peligrosa para la planificación energética.

“Va a ser menos de 3 TCF. Y esto es un nivel muy peligroso para poder planificar los próximos años en el sector energético”, sostuvo.

El analista indicó que, ante ese escenario, Bolivia debe definir si continuará exportando gas a Brasil o si priorizará el mercado interno.

Apuesta por energías renovables

Zaratti planteó que el país debe acelerar el uso de energías renovables, especialmente solar, eólica e hidroeléctrica, para reducir la dependencia del gas en la generación eléctrica.

Explicó que actualmente una gran parte de la electricidad del país se genera con gas, por lo que consideró necesario sustituir progresivamente ese consumo por fuentes renovables.

“Si el siglo del gas termina, empieza otro ciclo, el ciclo de las energías renovables que Bolivia posee en abundancia y no estamos explotando debidamente”, afirmó.

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