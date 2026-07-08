¿Habrá feriado largo en La Paz? Esto dijo la Alcaldía

El alcalde de La Paz señaló que aún no recibió una notificación oficial del Gobierno, pero consideró que un feriado largo permitiría incentivar el turismo, la gastronomía y el movimiento económico en la ciudad.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, se refirió a la posibilidad de ampliar un día más el feriado por la efeméride paceña del 16 de julio y señaló que, hasta el momento, no recibió una notificación oficial del Gobierno nacional para asumir una determinación junto al gobernador.

La autoridad municipal indicó que conoció la posibilidad a través de declaraciones difundidas por medios de comunicación y afirmó que, si esa es la posición oficial del Gobierno, se comunicará con la Gobernación para evaluar la medida.

Plantea un día más de feriado

Dockweiler sostuvo que tiene una posición favorable a considerar la ampliación del descanso, debido a que La Paz atravesó más de 50 días de conflictos y bloqueos que limitaron la movilidad de la población y afectaron la llegada de visitantes.

“Tengo una posición muy clara. Después de 53 días, los ciudadanos paceños no podían ni siquiera salir, no podían ni siquiera viajar. Un día más permitiría que muchos ciudadanos paceños pudieran viajar”, señaló.

El alcalde también sostuvo que un feriado largo podría favorecer la llegada de visitantes a la ciudad y ayudar a la recuperación de distintos sectores económicos.

Buscan reactivar la economía local

La autoridad municipal afirmó que, en caso de concretarse la ampliación del feriado, el municipio prepararía una agenda especial para recibir a los visitantes y dinamizar actividades vinculadas al turismo.

Según Dockweiler, la medida podría beneficiar a hoteles, residenciales, restaurantes, mercados, emprendimientos gastronómicos y otros sectores afectados por la baja actividad durante los días de conflicto.

“Mi planteamiento sería que se considere la posibilidad de que efectivamente se amplíe un día más el feriado por 16 de julio”, manifestó.

Coordinará con la Gobernación

Dockweiler anunció que buscará comunicarse con el gobernador y con la ministra de Culturas para conocer si existe una disposición oficial sobre la posibilidad de ampliar el feriado.

“Ojalá que mañana tengamos una buena noticia para La Paz”, expresó la autoridad edil.

Larga Noche de Museos

Durante la entrevista, el alcalde también invitó a la población a participar de la Larga Noche de Museos, prevista para este sábado 11 de julio, desde horas de la tarde.

Dockweiler informó que se preparará un operativo especial desde la calle Jaén hasta el Montículo, con el objetivo de dar seguridad a las familias y evitar el cruce de vehículos en el recorrido.

“Va a ser una larga Noche de Museos inolvidable”, afirmó.

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