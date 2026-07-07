Se acerca otro surazo: así puedes proteger a tus mascotas

Las temperaturas extremas que azotan al país no solo golpean a los seres humanos, sino que ponen en riesgo directo el bienestar de los animales de compañía. Ante este escenario, veterinarios y organizaciones de protección animal recomiendan extremar los cuidados durante los días más fríos para evitar problemas respiratorios, hipotermia y otras complicaciones de salud.

Aunque muchos perros y gatos pasan gran parte del día en patios o jardines, durante los episodios de frío intenso es crucial que cuenten con un espacio protegido del viento, la lluvia y la humedad. De acuerdo a Montevideo Portal, los especialistas aconsejan realizar los paseos durante las horas centrales del día, reduciendo el tiempo al aire libre si hay viento intenso o sensación térmica muy baja.

Foto: Magnific.

Los cachorros y las mascotas de edad avanzada tienen mayores dificultades para regular su temperatura corporal, por lo que es fundamental evitar exposiciones prolongadas al frío. Para mitigar este impacto, los abrigos pueden ser una buena opción para perros de pelo corto, tamaño pequeño, poca grasa corporal o animales ancianos.

Nutrición y señales de alarma

Durante el invierno algunas mascotas pueden necesitar un mayor aporte energético para mantener su temperatura corporal, asegurando siempre que el agua fresca esté disponible. Asimismo, los expertos recomiendan consultar urgentemente al veterinario si la mascota presenta los siguientes síntomas de peligro:

Temblores persistentes o debilidad.

Respiración lenta o dificultosa.

Encías pálidas y somnolencia excesiva.

Prevención en el hogar

La prevención es la herramienta clave para que perros y gatos atraviesen el invierno de forma segura y saludable. Con la aplicación de pequeños cuidados cotidianos, las familias pueden lograr que sus mascotas afronten las jornadas más frías sin riesgos latentes para su salud.

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